С администрации челябинского района взыскали деньги за отремонтированную дорогу

С администрации Кунашакского района (Челябинская область) взыскали почти два миллиона рублей за то, что они вместо памятника отремонтировали дорогу. Об этом URA.RU 30 ноября сообщили в Главном контрольном управлении региона.
«Администрация Кунашакского района заключила контракт на ремонт автомобильной дороги и осуществила оплату работ за счет средств, предоставленных на благоустройство общественной территории памятника. Территория памятника при этом не благоустроена. Оплата ремонта автомобильной дороги за счет средств, предоставленных на благоустройство общественных территорий, является нецелевым расходованием средств», — сообщили в ГКУ.
Главное контрольное управление выписало администрации представление, которое та оспорила в суде. В итоге дело дошло до окружного арбитражного суда.
Арбитражный суд Челябинской области, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Уральского округа подтвердили законность и обоснованность выводов ГКУ Челябинской области о нецелевом расходовании средств. По результатам проверки ГКУ Челябинской области минфин региона взыскал с бюджета Кунашакского района сумму в размере нецелевого расходования средств — 1 851 003,16 рубля.
URA.RU направило в администрацию Кунашакского района запрос комментария. По поступлении ответ на запрос будет опубликован.
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