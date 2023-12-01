В екатеринбургском аэропорту Кольцово откроют автоматический паспортный контроль

В 2024 году в екатеринбургском аэропорту Кольцово установят автоматизированную систему прохождения паспортного контроля. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
«В целях сокращения времени прохождения пограничного контроля для удобства пассажиров в международных аэропортах предусмотрено развертывание автоматизированной системы паспортного контроля, которая позволяет в специализированной кабине сканировать и проверять все паспортные данные без участия пограничника. В следующем году ею оснастят воздушные пункты пропуска во Внуково и Кольцово», — передает ТАСС слова Савельева. Подобную систему планируют установить еще в шести российских аэропортах.
Автоматическая система паспортного контроля позволяет без участия контроллера проверить биометрические данные пассажира, сравнив их с документами. Нововведение позволит проходить паспортный контроль за 30-45 секунд.
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