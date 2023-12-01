В екатеринбургском аэропорту Кольцово откроют автоматический паспортный контроль

02 декабря 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Новая система позволит проходить паспортный контроль за 30 секунд Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В 2024 году в екатеринбургском аэропорту Кольцово установят автоматизированную систему прохождения паспортного контроля. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. «В целях сокращения времени прохождения пограничного контроля для удобства пассажиров в международных аэропортах предусмотрено развертывание автоматизированной системы паспортного контроля, которая позволяет в специализированной кабине сканировать и проверять все паспортные данные без участия пограничника. В следующем году ею оснастят воздушные пункты пропуска во Внуково и Кольцово», — передает ТАСС слова Савельева. Подобную систему планируют установить еще в шести российских аэропортах. Автоматическая система паспортного контроля позволяет без участия контроллера проверить биометрические данные пассажира, сравнив их с документами. Нововведение позволит проходить паспортный контроль за 30-45 секунд.

В 2024 году в екатеринбургском аэропорту Кольцово установят автоматизированную систему прохождения паспортного контроля. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. «В целях сокращения времени прохождения пограничного контроля для удобства пассажиров в международных аэропортах предусмотрено развертывание автоматизированной системы паспортного контроля, которая позволяет в специализированной кабине сканировать и проверять все паспортные данные без участия пограничника. В следующем году ею оснастят воздушные пункты пропуска во Внуково и Кольцово», — передает ТАСС слова Савельева. Подобную систему планируют установить еще в шести российских аэропортах. Автоматическая система паспортного контроля позволяет без участия контроллера проверить биометрические данные пассажира, сравнив их с документами. Нововведение позволит проходить паспортный контроль за 30-45 секунд.