01 декабря 2023

В екатеринбургском аэропорту Кольцово откроют автоматический паспортный контроль

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Прибытие задержанного рейса Сиань - Екатеринбург в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, китайцы, пассажиры, защитные маски
Новая система позволит проходить паспортный контроль за 30 секунд Фото:

В 2024 году в екатеринбургском аэропорту Кольцово установят автоматизированную систему прохождения паспортного контроля. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«В целях сокращения времени прохождения пограничного контроля для удобства пассажиров в международных аэропортах предусмотрено развертывание автоматизированной системы паспортного контроля, которая позволяет в специализированной кабине сканировать и проверять все паспортные данные без участия пограничника. В следующем году ею оснастят воздушные пункты пропуска во Внуково и Кольцово», — передает ТАСС слова Савельева. Подобную систему планируют установить еще в шести российских аэропортах.

Автоматическая система паспортного контроля позволяет без участия контроллера проверить биометрические данные пассажира, сравнив их с документами. Нововведение позволит проходить паспортный контроль за 30-45 секунд.

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В 2024 году в екатеринбургском аэропорту Кольцово установят автоматизированную систему прохождения паспортного контроля. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. «В целях сокращения времени прохождения пограничного контроля для удобства пассажиров в международных аэропортах предусмотрено развертывание автоматизированной системы паспортного контроля, которая позволяет в специализированной кабине сканировать и проверять все паспортные данные без участия пограничника. В следующем году ею оснастят воздушные пункты пропуска во Внуково и Кольцово», — передает ТАСС слова Савельева. Подобную систему планируют установить еще в шести российских аэропортах. Автоматическая система паспортного контроля позволяет без участия контроллера проверить биометрические данные пассажира, сравнив их с документами. Нововведение позволит проходить паспортный контроль за 30-45 секунд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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