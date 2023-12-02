ХАМАС освободило всех женщин и детей

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал
Все женщины и дети освобождены, сообщил Салех аль-Арури Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС освободило всех женщин и детей, которые были заложниками в секторе Газа. Об этом заявил заместитель главы политбюро Салех аль-Арури.

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Палестинское движение ХАМАС освободило всех женщин и детей, которые были заложниками в секторе Газа. Об этом заявил заместитель главы политбюро Салех аль-Арури.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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