Все женщины и дети освобождены, сообщил Салех аль-Арури
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Палестинское движение ХАМАС освободило всех женщин и детей, которые были заложниками в секторе Газа. Об этом заявил заместитель главы политбюро Салех аль-Арури.
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