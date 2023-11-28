В мире Украина Буданов рассказал о состоянии жены после отравления Глава ГУР Украины Буданов заявил о хорошем состоянии жены после отравления 29 ноября 2023 в 00:28 Размер текста - 17 + По словам Кирилла Буданова, они с женой ждут результатов обследования Фото: Официальный сайт президента Украины Здоровью Марианны Будановой, получившей отравление тяжелыми металлами, ничего не угрожает. Об этом заявил ее муж, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, порталу War Zone. «Сейчас ситуация хорошая. Мы <…> ждем результатов обследования», — приводит слова Буданова РИА Новости со ссылкой на портал. Причины отравления не известны. В украинском издании «Бабель» со ссылкой на источники в ГУР 28 ноября прозвучала информация, что жена начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова Марианна отравилась тяжелыми металлами. Днем 29 ноября экс-глава разведывательного управления Украины Валерий Кондратюк сообщил, что во время сдачи анализов были обнаружены мышьяк и ртуть. Здоровью Марианны Будановой, получившей отравление тяжелыми металлами, ничего не угрожает. Об этом заявил ее муж, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, порталу War Zone. «Сейчас ситуация хорошая. Мы <…> ждем результатов обследования», — приводит слова Буданова РИА Новости со ссылкой на портал. Причины отравления не известны. В украинском издании «Бабель» со ссылкой на источники в ГУР 28 ноября прозвучала информация, что жена начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова Марианна отравилась тяжелыми металлами. Днем 29 ноября экс-глава разведывательного управления Украины Валерий Кондратюк сообщил, что во время сдачи анализов были обнаружены мышьяк и ртуть. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям