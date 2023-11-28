Буданов рассказал о состоянии жены после отравления

Здоровью Марианны Будановой, получившей отравление тяжелыми металлами, ничего не угрожает. Об этом заявил ее муж, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, порталу War Zone.
«Сейчас ситуация хорошая. Мы <…> ждем результатов обследования», — приводит слова Буданова РИА Новости со ссылкой на портал. Причины отравления не известны.
В украинском издании «Бабель» со ссылкой на источники в ГУР 28 ноября прозвучала информация, что жена начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова Марианна отравилась тяжелыми металлами. Днем 29 ноября экс-глава разведывательного управления Украины Валерий Кондратюк сообщил, что во время сдачи анализов были обнаружены мышьяк и ртуть.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.