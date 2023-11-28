28 ноября 2023

Буданов рассказал о состоянии жены после отравления

Глава ГУР Украины Буданов заявил о хорошем состоянии жены после отравления
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, stock, Буданов Кирилл
По словам Кирилла Буданова, они с женой ждут результатов обследования Фото:

Здоровью Марианны Будановой, получившей отравление тяжелыми металлами, ничего не угрожает. Об этом заявил ее муж, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, порталу War Zone.

«Сейчас ситуация хорошая. Мы <…> ждем результатов обследования», — приводит слова Буданова РИА Новости со ссылкой на портал. Причины отравления не известны.

В украинском издании «Бабель» со ссылкой на источники в ГУР 28 ноября прозвучала информация, что жена начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова Марианна отравилась тяжелыми металлами. Днем 29 ноября экс-глава разведывательного управления Украины Валерий Кондратюк сообщил, что во время сдачи анализов были обнаружены мышьяк и ртуть.

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Здоровью Марианны Будановой, получившей отравление тяжелыми металлами, ничего не угрожает. Об этом заявил ее муж, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, порталу War Zone. «Сейчас ситуация хорошая. Мы <…> ждем результатов обследования», — приводит слова Буданова РИА Новости со ссылкой на портал. Причины отравления не известны. В украинском издании «Бабель» со ссылкой на источники в ГУР 28 ноября прозвучала информация, что жена начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова Марианна отравилась тяжелыми металлами. Днем 29 ноября экс-глава разведывательного управления Украины Валерий Кондратюк сообщил, что во время сдачи анализов были обнаружены мышьяк и ртуть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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