В спецслужбах Украины раскрыли состояние Буданова после отравления жены

«РБК-Украина»: у главы ГУР Украины Буданова не выявили отравление
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, stock, Буданов Кирилл
У Кирилла Буданова не установили признаков отравления Фото:

Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов не был отравлен, как его супруга Марианна. Об этом заявили источники в украинских спецслужбах.

«С ним все в порядке, у него ничего не нашли», — рассказали источники. Их слова передает издание «РБК-Украина».

Об отравлении жены Буданова тяжелыми металлами стало известно 28 ноября. По словам источников в ГУР, она была госпитализирована, пишет Pravda.Ru. Позже сообщалось, что Буданову отравили с помощью еды, сообщает RT.

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Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов не был отравлен, как его супруга Марианна. Об этом заявили источники в украинских спецслужбах. «С ним все в порядке, у него ничего не нашли», — рассказали источники. Их слова передает издание «РБК-Украина». Об отравлении жены Буданова тяжелыми металлами стало известно 28 ноября. По словам источников в ГУР, она была госпитализирована, пишет Pravda.Ru. Позже сообщалось, что Буданову отравили с помощью еды, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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