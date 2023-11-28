В спецслужбах Украины раскрыли состояние Буданова после отравления жены

У Кирилла Буданова не установили признаков отравления
Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов не был отравлен, как его супруга Марианна. Об этом заявили источники в украинских спецслужбах.
«С ним все в порядке, у него ничего не нашли», — рассказали источники. Их слова передает издание «РБК-Украина».
Об отравлении жены Буданова тяжелыми металлами стало известно 28 ноября. По словам источников в ГУР,
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