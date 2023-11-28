В спецслужбах Украины раскрыли состояние Буданова после отравления жены

«РБК-Украина»: у главы ГУР Украины Буданова не выявили отравление

28 ноября 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

У Кирилла Буданова не установили признаков отравления Фото: Официальный сайт президента Украины Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов не был отравлен, как его супруга Марианна. Об этом заявили источники в украинских спецслужбах. «С ним все в порядке, у него ничего не нашли», — рассказали источники. Их слова передает издание «РБК-Украина». Об отравлении жены Буданова тяжелыми металлами стало известно 28 ноября. По словам источников в ГУР, она была госпитализирована , пишет Pravda.Ru. Позже сообщалось, что Буданову отравили с помощью еды, сообщает RT.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов не был отравлен, как его супруга Марианна. Об этом заявили источники в украинских спецслужбах. «С ним все в порядке, у него ничего не нашли», — рассказали источники. Их слова передает издание «РБК-Украина». Об отравлении жены Буданова тяжелыми металлами стало известно 28 ноября. По словам источников в ГУР, она была госпитализирована, пишет Pravda.Ru. Позже сообщалось, что Буданову отравили с помощью еды, сообщает RT.