Самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь в Екатеринбург

04 декабря 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Самолет не вылетел из Новосибирска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетавший из Новосибирска в Екатеринбург, прервал взлет. Тому виной — техническая причина. «[Инцидент произошел] 3 декабря 2023 в 08:45 (мск) в аэропорту Новосибирска (Толмачево). При разбеге командир воздушного судна доложил о прерванном взлете», — говорится в сообщении telegram-канала Avianincident. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации заметки ответ получен не был.

Самолет A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетавший из Новосибирска в Екатеринбург, прервал взлет. Тому виной — техническая причина. «[Инцидент произошел] 3 декабря 2023 в 08:45 (мск) в аэропорту Новосибирска (Толмачево). При разбеге командир воздушного судна доложил о прерванном взлете», — говорится в сообщении telegram-канала Avianincident. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации заметки ответ получен не был.