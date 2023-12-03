03 декабря 2023

Самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, уральские авиалинии, зима, ural airlines, airbus a321 neo, airbus a321neo, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Самолет не вылетел из Новосибирска Фото:

Самолет A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетавший из Новосибирска в Екатеринбург, прервал взлет. Тому виной — техническая причина.

«[Инцидент произошел] 3 декабря 2023 в 08:45 (мск) в аэропорту Новосибирска (Толмачево). При разбеге командир воздушного судна доложил о прерванном взлете», — говорится в сообщении telegram-канала Avianincident.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации заметки ответ получен не был.

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Самолет A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетавший из Новосибирска в Екатеринбург, прервал взлет. Тому виной — техническая причина. «[Инцидент произошел] 3 декабря 2023 в 08:45 (мск) в аэропорту Новосибирска (Толмачево). При разбеге командир воздушного судна доложил о прерванном взлете», — говорится в сообщении telegram-канала Avianincident. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации заметки ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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