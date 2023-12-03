Самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь в Екатеринбург

Самолет не вылетел из Новосибирска
Самолет A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетавший из Новосибирска в Екатеринбург, прервал взлет. Тому виной — техническая причина.
«[Инцидент произошел] 3 декабря 2023 в 08:45 (мск) в аэропорту Новосибирска (Толмачево). При разбеге командир воздушного судна доложил о прерванном взлете», — говорится в сообщении telegram-канала Avianincident.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации заметки ответ получен не был.
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