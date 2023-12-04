Путин объяснил выход России из международных правозащитных организаций

Россия покинула ряды международных правозащитных организаций из-за русофобии, заявил Владимир Путин
Россия приняла решение выйти из ряда международных правозащитных организаций, так как они превратились в «позорный конкурс русофобов». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления.
«Международные институты в сфере прав человека занимаются позорным конкурсом русофобов», — заявил Путин. Трансляцию выступления ведет официальный telegram-канал Кремля. Он добавил, что именно поэтому Россия приняла решение покинуть ряды данных организаций.
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