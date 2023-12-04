Путин объяснил выход России из международных правозащитных организаций

Путин: международные правозащитные организации устроили конкурс русофобов
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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., путин владимир
Россия покинула ряды международных правозащитных организаций из-за русофобии, заявил Владимир Путин Фото:

Россия приняла решение выйти из ряда международных правозащитных организаций, так как они превратились в «позорный конкурс русофобов». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления.

«Международные институты в сфере прав человека занимаются позорным конкурсом русофобов», — заявил Путин. Трансляцию выступления ведет официальный telegram-канал Кремля. Он добавил, что именно поэтому Россия приняла решение покинуть ряды данных организаций.

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Россия приняла решение выйти из ряда международных правозащитных организаций, так как они превратились в «позорный конкурс русофобов». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления. «Международные институты в сфере прав человека занимаются позорным конкурсом русофобов», — заявил Путин. Трансляцию выступления ведет официальный telegram-канал Кремля. Он добавил, что именно поэтому Россия приняла решение покинуть ряды данных организаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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