Путин объяснил выход России из международных правозащитных организаций

Путин: международные правозащитные организации устроили конкурс русофобов

04 декабря 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

Россия покинула ряды международных правозащитных организаций из-за русофобии, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия приняла решение выйти из ряда международных правозащитных организаций, так как они превратились в «позорный конкурс русофобов». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления. «Международные институты в сфере прав человека занимаются позорным конкурсом русофобов», — заявил Путин. Трансляцию выступления ведет официальный telegram-канал Кремля. Он добавил, что именно поэтому Россия приняла решение покинуть ряды данных организаций.

Россия приняла решение выйти из ряда международных правозащитных организаций, так как они превратились в «позорный конкурс русофобов». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления. «Международные институты в сфере прав человека занимаются позорным конкурсом русофобов», — заявил Путин. Трансляцию выступления ведет официальный telegram-канал Кремля. Он добавил, что именно поэтому Россия приняла решение покинуть ряды данных организаций.