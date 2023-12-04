Путин посетовал, что в РФ людей в СИЗО держат слишком долго

05 декабря 2023 в 01:07 Размер текста - 17 +

Долгое заключение подследственных в СИЗО не приемлемо Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России, как правило, подследственные лица находятся под стражей длительное время. Президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека (СПЧ) заявил, что данная практика не приемлема и вопрос нужно решать. «Очень часто, к сожалению, время нахождения под стражей слишком большое, оно вообще неприемлемо. И, безусловно, мы не можем считать, что здесь все вопросы решены», — сообщил Путин во время выступления. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24». Российский лидер также заявлял, что необходимо амнистировать некоторых женщин, находящихся в местах лишения свободы. В первую очередь тех, которые отбывают срок за ненасильственные преступления.

В России, как правило, подследственные лица находятся под стражей длительное время. Президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека (СПЧ) заявил, что данная практика не приемлема и вопрос нужно решать. «Очень часто, к сожалению, время нахождения под стражей слишком большое, оно вообще неприемлемо. И, безусловно, мы не можем считать, что здесь все вопросы решены», — сообщил Путин во время выступления. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24». Российский лидер также заявлял, что необходимо амнистировать некоторых женщин, находящихся в местах лишения свободы. В первую очередь тех, которые отбывают срок за ненасильственные преступления.