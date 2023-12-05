Автозавод Миасса назвал сроки запуска серийного производства мостов

Автозавод запускает производство мостов в начале 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» Миасса (Челябинская область) начнет серийный выпуск автомобильных мостов в первом квартале 2024 года. Как гендиректор предприятия Павел Яковлев сообщил URA.RU, второй участок заработает в апреле.

«С начала года идет работа по подготовке производства. Около года назад мы начали получать оборудование. В итоге в первом квартале 2024 года запускаем первый участок по изготовлению агрегатов мостов, в апреле — второй», — рассказал URA.RU Яковлев.

Второй прототип семейства мостов одно- и двухскатной шиновки прошел весь цикл испытаний. Неведущие мосты выдержат грузоподъемность в 9-16 тонн. В настоящий момент завод производит мосты грузоподъемностью до 10 тонн, тяжелые мосты грузоподъемностью 13-16 тонн приобретают за рубежом, в основном — в Китае.

Разработанная технология будет применяться при создании мостов существующей конструкции и новых моделей. Изделия будут использоваться не только для собственных нужд, но и реализовываться на сторону. При этом мосты будут востребованы в автомобильной промышленности и при производстве специальной дорожной техники. В настоящее время более 50% применяемых мостов строительной техники являются импортными.

Проект стоимостью в 12 млрд рублей осуществляется при поддержке федерального фонда развития промышленности, выделившего семь миллиардов рублей на условиях льготного кредита. Впервые мосты продемонстрировали широкой аудитории в августе на форуме «Армия» в Москве.