Автозавод Миасса назвал сроки запуска серийного производства мостов

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Конвейер АЗ "УРАЛ". Группа ГАЗ. Челябинская область, Миасс, конвейер, автозавод, аз урал, группа газ, автомобиль урал
Автозавод запускает производство мостов в начале 2024 года Фото:

Автозавод «Урал» Миасса (Челябинская область) начнет серийный выпуск автомобильных мостов в первом квартале 2024 года. Как гендиректор предприятия Павел Яковлев сообщил URA.RU, второй участок заработает в апреле.

«С начала года идет работа по подготовке производства. Около года назад мы начали получать оборудование. В итоге в первом квартале 2024 года запускаем первый участок по изготовлению агрегатов мостов, в апреле — второй», — рассказал URA.RU Яковлев.

Второй прототип семейства мостов одно- и двухскатной шиновки прошел весь цикл испытаний. Неведущие мосты выдержат грузоподъемность в 9-16 тонн. В настоящий момент завод производит мосты грузоподъемностью до 10 тонн, тяжелые мосты грузоподъемностью 13-16 тонн приобретают за рубежом, в основном — в Китае.

Разработанная технология будет применяться при создании мостов существующей конструкции и новых моделей. Изделия будут использоваться не только для собственных нужд, но и реализовываться на сторону. При этом мосты будут востребованы в автомобильной промышленности и при производстве специальной дорожной техники. В настоящее время более 50% применяемых мостов строительной техники являются импортными.

Проект стоимостью в 12 млрд рублей осуществляется при поддержке федерального фонда развития промышленности, выделившего семь миллиардов рублей на условиях льготного кредита. Впервые мосты продемонстрировали широкой аудитории в августе на форуме «Армия» в Москве.

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Автозавод «Урал» Миасса (Челябинская область) начнет серийный выпуск автомобильных мостов в первом квартале 2024 года. Как гендиректор предприятия Павел Яковлев сообщил URA.RU, второй участок заработает в апреле. «С начала года идет работа по подготовке производства. Около года назад мы начали получать оборудование. В итоге в первом квартале 2024 года запускаем первый участок по изготовлению агрегатов мостов, в апреле — второй», — рассказал URA.RU Яковлев. Второй прототип семейства мостов одно- и двухскатной шиновки прошел весь цикл испытаний. Неведущие мосты выдержат грузоподъемность в 9-16 тонн. В настоящий момент завод производит мосты грузоподъемностью до 10 тонн, тяжелые мосты грузоподъемностью 13-16 тонн приобретают за рубежом, в основном — в Китае. Разработанная технология будет применяться при создании мостов существующей конструкции и новых моделей. Изделия будут использоваться не только для собственных нужд, но и реализовываться на сторону. При этом мосты будут востребованы в автомобильной промышленности и при производстве специальной дорожной техники. В настоящее время более 50% применяемых мостов строительной техники являются импортными. Проект стоимостью в 12 млрд рублей осуществляется при поддержке федерального фонда развития промышленности, выделившего семь миллиардов рублей на условиях льготного кредита. Впервые мосты продемонстрировали широкой аудитории в августе на форуме «Армия» в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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