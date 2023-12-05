В Златоусте бизнесмен Ульданов судится с депутатом Сидякиным из-за фасада

В суды поступило несколько исков из-за фасада торгового комплекса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фирма бизнесмена Златоуста (Челябинская область) Валерия Ульданова «Катрин» судится с депутатом горсобрания и предпринимателем Вадимом Сидякиным из-за информационных вывесок на фасаде торгового комплекса. Как следует из материалов арбитражного суда, по тому же поводу юристы Ульданова подали в суд на мэрию, но затем иск отозвали.

«Исковое заявление ООО „Катрин“ к предпринимателю Вадиму Сидякину принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению», — отмечено в определении суда.

Иск еще только предстоит рассмотреть по существу, однако инициатор спора вышел с ходатайством об отзыве документа. Из иска следует, что компания Ульданова потребовала признать бездействие властей по демонтажу несогласованных бесхозяйных информационных конструкций с текстом «Панорама» и «GYM», а также объемной декоративной конструкции «Радуга». «Катрин» потребовала демонтировать вывески.

«Конструкции были подняты не на ту высоту. Сделали ниже — я отозвал иски. Повесили вывески на разрешенное мне управлением архитектуры место. Предложил узаконить. Вместо этого другая сторона заставила нас вообще снять свои конструкции», — заявил URA.RU Ульданов.

Собственники коммерческих помещений «Катрин» и Сидякин, занимают площади в одном здании бывшей швейной фабрики. Кроме них активами здесь владеют еще несколько предпринимателей. Большинство собственников, с пакетом в 76% совокупной площади объединилось в товарищество «Швейка» (ТСН), призванное решать вопросы совместного содержания здания.

«Ульданов присоединяться к „Швейке“ не стал, затем через суд потребовал включить его в состав ТСН, но, не дождавшись решения, отказался от требований. В настоящий момент по фасадам будут подавать очередной иск. От них была жалоба в прокуратуру, но отозвана. И так — годами», — сказала URA.RU председатель товарищества Зоя Кацурина.

Сидякин оценил действия как злоупотребление правом. Других причин для подобных действий оппонента депутат найти не смог. В 2023 году «Катрин» подало к структурам и руководству мэрии четыре иска, к «Швейке» — шесть, к Сидякину — один. При подготовке материала URA.RU обратилось в пресс-службу мэрии. Ответ готовится.