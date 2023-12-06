Челябинский министр сделал заявление в связи с закрытием рынка в Кременкуле

06 декабря 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Закрытие рынка не ухудшит обеспеченность челябинцев продуктами питания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин заявил, что закрытие рынка в Кременкуле не окажет влияния на обеспеченность продуктами жителей региона. Такое заявление Кобылин сделал 6 декабря на заседании правления союза промышленников и предпринимателей региона, передает корреспондент URA.RU. «Мы по большинству видов продукции избыточны. Скорее сбыт сельхозпродукции для нас является проблемой, чем закрытие рынка», — сообщил министр. Кобылин сделал заявление о рынке, отвечая на вопрос главного федерального инспектора региона Дениса Чернятьева. Чернятьев поинтересовался у министра, каким образом ситуация с наведением порядка на рынках и закрытием одного из них скажется на обеспеченности населения области продуктами на зиму. Каширинский рынок переехал в Кременкуль из Челябинска в августе, когда мэрия разрешила застроить территорию жилым микрорайоном. Жители Кременкуля сразу начали жаловаться на вырубку леса под рынок, на фуры, портящие дороги, и на неадекватное поведение работников рынка. Затем местные испугались за своих детей из-за истории с продавцом, пристававшим к несовершеннолетней девочке. Сотрудники ГУ МВД по региону 20 ноября приостановили работу рынка в Кременкуле.

Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин заявил, что закрытие рынка в Кременкуле не окажет влияния на обеспеченность продуктами жителей региона. Такое заявление Кобылин сделал 6 декабря на заседании правления союза промышленников и предпринимателей региона, передает корреспондент URA.RU. «Мы по большинству видов продукции избыточны. Скорее сбыт сельхозпродукции для нас является проблемой, чем закрытие рынка», — сообщил министр. Кобылин сделал заявление о рынке, отвечая на вопрос главного федерального инспектора региона Дениса Чернятьева. Чернятьев поинтересовался у министра, каким образом ситуация с наведением порядка на рынках и закрытием одного из них скажется на обеспеченности населения области продуктами на зиму. Каширинский рынок переехал в Кременкуль из Челябинска в августе, когда мэрия разрешила застроить территорию жилым микрорайоном. Жители Кременкуля сразу начали жаловаться на вырубку леса под рынок, на фуры, портящие дороги, и на неадекватное поведение работников рынка. Затем местные испугались за своих детей из-за истории с продавцом, пристававшим к несовершеннолетней девочке. Сотрудники ГУ МВД по региону 20 ноября приостановили работу рынка в Кременкуле.