06 декабря 2023

Авиакомпании РФ оправятся от последствий пандемии позже всех остальных

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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, эпидемия, терминал а, медицинская маска, пассажиры, covid19, коронавирус
В мире пассажиропоток в сфере авиаперевозок возвращается к допандемийному уровню Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские авиаперевозчики восстанавливаются гораздо медленнее после пандемии COVID-19, чем коллеги из других стран. По данным аналитиков, этому во многом способствуют санкции, введенные против РФ. Мировая авиация впервые за четыре года должна выйти в плюс, отмечают в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

«В России возвращение авиаперевозок на уровень рекордного 2019 года (до 128 млн человек — прим. URA.RU) в ближайшие время не ожидается. В условиях санкций добиться увеличения пассажиропотока в стране до 116,1 млн человек удастся к 2030 году», — передает «Коммерсант» со ссылкой на мнение аналитиков, знакомых с проблемами перевозчиков.

В Кремле подчеркивали, что даже в условиях санкций и отсутствия западного оборудования отечественные авиакомпании продолжают обслуживать самолеты. Авиалинии страны совершают порядка 1100 внутренних полетов в день. Это лишь на 15% меньше, чем в прошлом году. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, РФ остается единственной страной в мире, которая способна выдержать западные санкции.

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Российские авиаперевозчики восстанавливаются гораздо медленнее после пандемии COVID-19, чем коллеги из других стран. По данным аналитиков, этому во многом способствуют санкции, введенные против РФ. Мировая авиация впервые за четыре года должна выйти в плюс, отмечают в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). «В России возвращение авиаперевозок на уровень рекордного 2019 года (до 128 млн человек — прим. URA.RU) в ближайшие время не ожидается. В условиях санкций добиться увеличения пассажиропотока в стране до 116,1 млн человек удастся к 2030 году», — передает «Коммерсант» со ссылкой на мнение аналитиков, знакомых с проблемами перевозчиков. В Кремле подчеркивали, что даже в условиях санкций и отсутствия западного оборудования отечественные авиакомпании продолжают обслуживать самолеты. Авиалинии страны совершают порядка 1100 внутренних полетов в день. Это лишь на 15% меньше, чем в прошлом году. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, РФ остается единственной страной в мире, которая способна выдержать западные санкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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