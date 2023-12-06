Авиакомпании РФ оправятся от последствий пандемии позже всех остальных

07 декабря 2023 в 02:08 Размер текста - 17 +

В мире пассажиропоток в сфере авиаперевозок возвращается к допандемийному уровню Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские авиаперевозчики восстанавливаются гораздо медленнее после пандемии COVID-19, чем коллеги из других стран. По данным аналитиков, этому во многом способствуют санкции, введенные против РФ. Мировая авиация впервые за четыре года должна выйти в плюс, отмечают в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). «В России возвращение авиаперевозок на уровень рекордного 2019 года (до 128 млн человек — прим. URA.RU) в ближайшие время не ожидается. В условиях санкций добиться увеличения пассажиропотока в стране до 116,1 млн человек удастся к 2030 году», — передает « Коммерсант » со ссылкой на мнение аналитиков, знакомых с проблемами перевозчиков. В Кремле подчеркивали, что даже в условиях санкций и отсутствия западного оборудования отечественные авиакомпании продолжают обслуживать самолеты. Авиалинии страны совершают порядка 1100 внутренних полетов в день. Это лишь на 15% меньше, чем в прошлом году. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, РФ остается единственной страной в мире, которая способна выдержать западные санкции.

Российские авиаперевозчики восстанавливаются гораздо медленнее после пандемии COVID-19, чем коллеги из других стран. По данным аналитиков, этому во многом способствуют санкции, введенные против РФ. Мировая авиация впервые за четыре года должна выйти в плюс, отмечают в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). «В России возвращение авиаперевозок на уровень рекордного 2019 года (до 128 млн человек — прим. URA.RU) в ближайшие время не ожидается. В условиях санкций добиться увеличения пассажиропотока в стране до 116,1 млн человек удастся к 2030 году», — передает «Коммерсант» со ссылкой на мнение аналитиков, знакомых с проблемами перевозчиков. В Кремле подчеркивали, что даже в условиях санкций и отсутствия западного оборудования отечественные авиакомпании продолжают обслуживать самолеты. Авиалинии страны совершают порядка 1100 внутренних полетов в день. Это лишь на 15% меньше, чем в прошлом году. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, РФ остается единственной страной в мире, которая способна выдержать западные санкции.