Президент РФ Владимир Путин призвал упростить эмиссию ценных бумаг для маленьких, но быстрорастущих компаний. Об этом он заявил на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!»
«Правительству и Банку России нужно безусловно обратить повышенное внимание на этот сегмент. В том числе нужно упростить эмиссию ценных бумаг небольших, динамично растущих компаний», — призвал глава государства. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что данная мера должна быть принята не только на биржах, но и на инвестиционных платформах. Он добавил, что там у частных инвесторов появляется возможность становится настоящими совладельцами «перспективных стартапов».
В ходе своего выступления Путин также поддержал решение Центрального Банка России повысить ключевую ставку. По его словам, текущие цифры являются подтверждением правильности предпринятых действий.
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