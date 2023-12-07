Путин призвал упростить эмиссию ценных бумаг

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Упрощение эмиссии для малых предприятий должно быть принято не только на биржах, но и на инвестиционных платформах, сказал Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин призвал упростить эмиссию ценных бумаг для маленьких, но быстрорастущих компаний. Об этом он заявил на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!»

«Правительству и Банку России нужно безусловно обратить повышенное внимание на этот сегмент. В том числе нужно упростить эмиссию ценных бумаг небольших, динамично растущих компаний», — призвал глава государства. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что данная мера должна быть принята не только на биржах, но и на инвестиционных платформах. Он добавил, что там у частных инвесторов появляется возможность становится настоящими совладельцами «перспективных стартапов».

В ходе своего выступления Путин также поддержал решение Центрального Банка России повысить ключевую ставку. По его словам, текущие цифры являются подтверждением правильности предпринятых действий.

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Президент РФ Владимир Путин призвал упростить эмиссию ценных бумаг для маленьких, но быстрорастущих компаний. Об этом он заявил на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» «Правительству и Банку России нужно безусловно обратить повышенное внимание на этот сегмент. В том числе нужно упростить эмиссию ценных бумаг небольших, динамично растущих компаний», — призвал глава государства. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что данная мера должна быть принята не только на биржах, но и на инвестиционных платформах. Он добавил, что там у частных инвесторов появляется возможность становится настоящими совладельцами «перспективных стартапов». В ходе своего выступления Путин также поддержал решение Центрального Банка России повысить ключевую ставку. По его словам, текущие цифры являются подтверждением правильности предпринятых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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