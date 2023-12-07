Путин призвал упростить эмиссию ценных бумаг

07 декабря 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Упрощение эмиссии для малых предприятий должно быть принято не только на биржах, но и на инвестиционных платформах, сказал Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин призвал упростить эмиссию ценных бумаг для маленьких, но быстрорастущих компаний. Об этом он заявил на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» «Правительству и Банку России нужно безусловно обратить повышенное внимание на этот сегмент. В том числе нужно упростить эмиссию ценных бумаг небольших, динамично растущих компаний», — призвал глава государства. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что данная мера должна быть принята не только на биржах, но и на инвестиционных платформах. Он добавил, что там у частных инвесторов появляется возможность становится настоящими совладельцами «перспективных стартапов». В ходе своего выступления Путин также поддержал решение Центрального Банка России повысить ключевую ставку. По его словам, текущие цифры являются подтверждением правильности предпринятых действий.

Президент РФ Владимир Путин призвал упростить эмиссию ценных бумаг для маленьких, но быстрорастущих компаний. Об этом он заявил на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» «Правительству и Банку России нужно безусловно обратить повышенное внимание на этот сегмент. В том числе нужно упростить эмиссию ценных бумаг небольших, динамично растущих компаний», — призвал глава государства. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что данная мера должна быть принята не только на биржах, но и на инвестиционных платформах. Он добавил, что там у частных инвесторов появляется возможность становится настоящими совладельцами «перспективных стартапов». В ходе своего выступления Путин также поддержал решение Центрального Банка России повысить ключевую ставку. По его словам, текущие цифры являются подтверждением правильности предпринятых действий.