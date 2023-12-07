07 декабря 2023

Свердловский омбудсмен предложила дать приоритет письмам в зону СВО

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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск, гуманитарный конвой, гуманитарный груз, письма солдатам
Солдатские письма предложили маркировать Фото:
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Почтовые отправления Вооруженных сил Российской Федерации в зону СВО должны быть маркированы. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Я настаиваю на том, что маркировка конвертов с солдатскими письмами обязательна. Это не для того, чтобы удешевить пересылку, а для повышения статуса письма военнослужащего», — отметила Мерзлякова во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам работы в 2023 году.

Ранее Мерзлякова заявляла URA.RU о том, что в работе полевой почты возникают проблемы, которые имеют системный характер. Одной из них является длительный срок доставки посылки до военнослужащего.

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Почтовые отправления Вооруженных сил Российской Федерации в зону СВО должны быть маркированы. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Я настаиваю на том, что маркировка конвертов с солдатскими письмами обязательна. Это не для того, чтобы удешевить пересылку, а для повышения статуса письма военнослужащего», — отметила Мерзлякова во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам работы в 2023 году. Ранее Мерзлякова заявляла URA.RU о том, что в работе полевой почты возникают проблемы, которые имеют системный характер. Одной из них является длительный срок доставки посылки до военнослужащего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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