Общество Свердловский омбудсмен предложила дать приоритет письмам в зону СВО 08 декабря 2023 в 11:03 Размер текста - 17 + Солдатские письма предложили маркировать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Почтовые отправления Вооруженных сил Российской Федерации в зону СВО должны быть маркированы. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Я настаиваю на том, что маркировка конвертов с солдатскими письмами обязательна. Это не для того, чтобы удешевить пересылку, а для повышения статуса письма военнослужащего», — отметила Мерзлякова во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам работы в 2023 году. Ранее Мерзлякова заявляла URA.RU о том, что в работе полевой почты возникают проблемы, которые имеют системный характер. Одной из них является длительный срок доставки посылки до военнослужащего. Почтовые отправления Вооруженных сил Российской Федерации в зону СВО должны быть маркированы. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Я настаиваю на том, что маркировка конвертов с солдатскими письмами обязательна. Это не для того, чтобы удешевить пересылку, а для повышения статуса письма военнослужащего», — отметила Мерзлякова во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам работы в 2023 году. Ранее Мерзлякова заявляла URA.RU о том, что в работе полевой почты возникают проблемы, которые имеют системный характер. Одной из них является длительный срок доставки посылки до военнослужащего. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям