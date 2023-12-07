Свердловский омбудсмен предложила дать приоритет письмам в зону СВО

Почтовые отправления Вооруженных сил Российской Федерации в зону СВО должны быть маркированы. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
«Я настаиваю на том, что маркировка конвертов с солдатскими письмами обязательна. Это не для того, чтобы удешевить пересылку, а для повышения статуса письма военнослужащего», — отметила Мерзлякова во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам работы в 2023 году.
Ранее Мерзлякова заявляла URA.RU о том, что в работе полевой почты возникают проблемы, которые имеют системный характер. Одной из них является длительный срок доставки посылки до военнослужащего.
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