Свердловские врачи раскрыли состояние детей, пострадавших в пожаре

Четверых детей, пострадавших в пожаре в СНТ «Малахит-2» увезли в больницу №9 Екатеринбурга. Троих — в ожоговое отделение, одного — в реанимацию, сообщили в минздраве Свердловской области.
«Детей госпитализировали в ожоговое отделение и реанимацию. Их мама получила ожоги кистей рук, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести», — пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области». Врачи добавили, что маму будут лечить в одной больнице с детьми для «психологического комфорта семьи».
Во время пожара погиб мужчина. Огонь в садовом товариществе вспыхнул в двух частных домах. По предварительным данным, это произошло из-за замыкания электропроводки.
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