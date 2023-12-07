Свердловские врачи раскрыли состояние детей, пострадавших в пожаре

Один из детей, пострадавших в пожаре в Екатеринбурге, попал в реанимацию

08 декабря 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Троих детей госпитализировали в ожоговое отделение (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Четверых детей, пострадавших в пожаре в СНТ «Малахит-2» увезли в больницу №9 Екатеринбурга. Троих — в ожоговое отделение, одного — в реанимацию, сообщили в минздраве Свердловской области. «Детей госпитализировали в ожоговое отделение и реанимацию. Их мама получила ожоги кистей рук, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести», — пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области». Врачи добавили, что маму будут лечить в одной больнице с детьми для «психологического комфорта семьи». Во время пожара погиб мужчина. Огонь в садовом товариществе вспыхнул в двух частных домах. По предварительным данным, это произошло из-за замыкания электропроводки.

Четверых детей, пострадавших в пожаре в СНТ «Малахит-2» увезли в больницу №9 Екатеринбурга. Троих — в ожоговое отделение, одного — в реанимацию, сообщили в минздраве Свердловской области. «Детей госпитализировали в ожоговое отделение и реанимацию. Их мама получила ожоги кистей рук, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести», — пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области». Врачи добавили, что маму будут лечить в одной больнице с детьми для «психологического комфорта семьи». Во время пожара погиб мужчина. Огонь в садовом товариществе вспыхнул в двух частных домах. По предварительным данным, это произошло из-за замыкания электропроводки.