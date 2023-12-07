07 декабря 2023

Свердловские врачи раскрыли состояние детей, пострадавших в пожаре

Один из детей, пострадавших в пожаре в Екатеринбурге, попал в реанимацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, мальчик, ребенок, бабушка внук, руки ребенка
Троих детей госпитализировали в ожоговое отделение (архивное фото) Фото:

Четверых детей, пострадавших в пожаре в СНТ «Малахит-2» увезли в больницу №9 Екатеринбурга. Троих — в ожоговое отделение, одного — в реанимацию, сообщили в минздраве Свердловской области.

«Детей госпитализировали в ожоговое отделение и реанимацию. Их мама получила ожоги кистей рук, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести», — пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области». Врачи добавили, что маму будут лечить в одной больнице с детьми для «психологического комфорта семьи».

Во время пожара погиб мужчина. Огонь в садовом товариществе вспыхнул в двух частных домах. По предварительным данным, это произошло из-за замыкания электропроводки.

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Четверых детей, пострадавших в пожаре в СНТ «Малахит-2» увезли в больницу №9 Екатеринбурга. Троих — в ожоговое отделение, одного — в реанимацию, сообщили в минздраве Свердловской области. «Детей госпитализировали в ожоговое отделение и реанимацию. Их мама получила ожоги кистей рук, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести», — пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области». Врачи добавили, что маму будут лечить в одной больнице с детьми для «психологического комфорта семьи». Во время пожара погиб мужчина. Огонь в садовом товариществе вспыхнул в двух частных домах. По предварительным данным, это произошло из-за замыкания электропроводки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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