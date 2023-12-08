Baza: неизвестные украли 48 млн рублей возле отделения Сбера в Химках

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Грабители в Химках похитили 48 миллионов рублей, пишет Baza Фото:

В Химках произошло крупное ограбление, в результате которого неизвестные похитили сумку, содержащую 48 миллионов рублей. Инцидент произошел возле отделения Сбера.

«У отделения Сбера неизвестные похитили сумку с 48 миллионами рублей», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что грабители подстерегли акционера «Торгового дома Орион» и ее водителя около банка на Юбилейном проспекте. Женщина сняла большую сумму денег, передала их водителю, а сама осталась внутри офиса.

Именно в этот момент двое неизвестных подошли к водителю и похитили сумку, которая находилась на заднем сиденье автомобиля «Мерседес». Преступники скрылись на автомобиле «Мазда». Через некоторое время машину нашли брошенной на улице Родионова. Сейчас полиция активно разыскивает грабителей, передали в telegram-канале.

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В Химках произошло крупное ограбление, в результате которого неизвестные похитили сумку, содержащую 48 миллионов рублей. Инцидент произошел возле отделения Сбера. «У отделения Сбера неизвестные похитили сумку с 48 миллионами рублей», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что грабители подстерегли акционера «Торгового дома Орион» и ее водителя около банка на Юбилейном проспекте. Женщина сняла большую сумму денег, передала их водителю, а сама осталась внутри офиса. Именно в этот момент двое неизвестных подошли к водителю и похитили сумку, которая находилась на заднем сиденье автомобиля «Мерседес». Преступники скрылись на автомобиле «Мазда». Через некоторое время машину нашли брошенной на улице Родионова. Сейчас полиция активно разыскивает грабителей, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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