Baza: неизвестные украли 48 млн рублей возле отделения Сбера в Химках

В Химках произошло крупное ограбление, в результате которого неизвестные похитили сумку, содержащую 48 миллионов рублей. Инцидент произошел возле отделения Сбера.
«У отделения Сбера неизвестные похитили сумку с 48 миллионами рублей», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что грабители подстерегли акционера «Торгового дома Орион» и ее водителя около банка на Юбилейном проспекте. Женщина сняла большую сумму денег, передала их водителю, а сама осталась внутри офиса.
Именно в этот момент двое неизвестных подошли к водителю и похитили сумку, которая находилась на заднем сиденье автомобиля «Мерседес». Преступники скрылись на автомобиле «Мазда». Через некоторое время машину нашли брошенной на улице Родионова. Сейчас полиция активно разыскивает грабителей, передали в telegram-канале.
В Химках произошло крупное ограбление, в результате которого неизвестные похитили сумку, содержащую 48 миллионов рублей. Инцидент произошел возле отделения Сбера. «У отделения Сбера неизвестные похитили сумку с 48 миллионами рублей», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что грабители подстерегли акционера «Торгового дома Орион» и ее водителя около банка на Юбилейном проспекте. Женщина сняла большую сумму денег, передала их водителю, а сама осталась внутри офиса. Именно в этот момент двое неизвестных подошли к водителю и похитили сумку, которая находилась на заднем сиденье автомобиля «Мерседес». Преступники скрылись на автомобиле «Мазда». Через некоторое время машину нашли брошенной на улице Родионова. Сейчас полиция активно разыскивает грабителей, передали в telegram-канале.