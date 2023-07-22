22 июля 2023
21 июля 2023

Челябинец в медицинской маске ограбил салон сотовой связи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв во дворе дома № 51 на улице Советской Армии. Магнитогорск, двор, магнитогогорск, полиция
В преступлении подозревают 22-летнего неработающего, ранее судимого жителя Челябинска Фото:

В Ленинском районе Челябинска молодой человек в медицинской маске напал на салон сотовой связи. Грабитель разбил витрину и украл 21 телефон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Мужчина в медицинской маске забежал в салон сотовой связи в Ленинском районе Челябинска, разбил витрину кулаком, в спортивную сумку сложил 21 телефон и скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила не менее 100 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

По подозрению в совершении преступления был задержан 22-летний неработающий, ранее судимый житель Челябинска. Похищенные телефоны он успел продать в скупки и друзьям, а деньги потратить. У самого грабителя на руках остался только один телефон. Сотрудники полиции сейчас устанавливают местонахождение других средств связи. Также возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Сам задержанный в порядке статьи 91 УК РФ водворен в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается.

Ранее силовики нашли виновника обстрела автомобиля челябинском микрорайоне Чурилово по улице Зальцмана. Им оказался 47-летний житель этого же дома.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ленинском районе Челябинска молодой человек в медицинской маске напал на салон сотовой связи. Грабитель разбил витрину и украл 21 телефон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «Мужчина в медицинской маске забежал в салон сотовой связи в Ленинском районе Челябинска, разбил витрину кулаком, в спортивную сумку сложил 21 телефон и скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила не менее 100 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве. По подозрению в совершении преступления был задержан 22-летний неработающий, ранее судимый житель Челябинска. Похищенные телефоны он успел продать в скупки и друзьям, а деньги потратить. У самого грабителя на руках остался только один телефон. Сотрудники полиции сейчас устанавливают местонахождение других средств связи. Также возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Сам задержанный в порядке статьи 91 УК РФ водворен в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается. Ранее силовики нашли виновника обстрела автомобиля челябинском микрорайоне Чурилово по улице Зальцмана. Им оказался 47-летний житель этого же дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...