Челябинец в медицинской маске ограбил салон сотовой связи

23 июля 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

В преступлении подозревают 22-летнего неработающего, ранее судимого жителя Челябинска Фото: Илья Московец © URA.RU В Ленинском районе Челябинска молодой человек в медицинской маске напал на салон сотовой связи. Грабитель разбил витрину и украл 21 телефон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «Мужчина в медицинской маске забежал в салон сотовой связи в Ленинском районе Челябинска, разбил витрину кулаком, в спортивную сумку сложил 21 телефон и скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила не менее 100 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве. По подозрению в совершении преступления был задержан 22-летний неработающий, ранее судимый житель Челябинска. Похищенные телефоны он успел продать в скупки и друзьям, а деньги потратить. У самого грабителя на руках остался только один телефон. Сотрудники полиции сейчас устанавливают местонахождение других средств связи. Также возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Сам задержанный в порядке статьи 91 УК РФ водворен в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается. Ранее силовики нашли виновника обстрела автомобиля челябинском микрорайоне Чурилово по улице Зальцмана. Им оказался 47-летний житель этого же дома.

В Ленинском районе Челябинска молодой человек в медицинской маске напал на салон сотовой связи. Грабитель разбил витрину и украл 21 телефон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «Мужчина в медицинской маске забежал в салон сотовой связи в Ленинском районе Челябинска, разбил витрину кулаком, в спортивную сумку сложил 21 телефон и скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила не менее 100 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве. По подозрению в совершении преступления был задержан 22-летний неработающий, ранее судимый житель Челябинска. Похищенные телефоны он успел продать в скупки и друзьям, а деньги потратить. У самого грабителя на руках остался только один телефон. Сотрудники полиции сейчас устанавливают местонахождение других средств связи. Также возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Сам задержанный в порядке статьи 91 УК РФ водворен в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается. Ранее силовики нашли виновника обстрела автомобиля челябинском микрорайоне Чурилово по улице Зальцмана. Им оказался 47-летний житель этого же дома.