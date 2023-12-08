В ХМАО за месяц выросли цены на продукты и услуги

Росстат: в ХМАО в ноябре выросли цены на продукты и услуги
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Магазин «Пятёрочка. Магнитогорск, продукты, распродажа, бич пакет, магазин, еда
В ХМАО на 1,7% подорожали продовольственные товары Фото:
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В ХМАО в ноябре на 4,2% подорожали услуги и на 1,7% продовольственные товары. Рост потребительских цен в регионе составил на 1,9%. Указано на сайте Росстата.

«Рост потребительских цен на 1,2% и более зафиксирован в 25 субъектах РФ. В наибольшей степени на 1,9% в Ханты-Мансийском автономном округе в связи с удорожанием на 4,2% услуг и на 1,7% продовольственных товаров», — указано в документе.

В прошлом году в Югре замедлился рост цен на продукты питания благодаря увеличению поставок овощей из других регионов России. При этом инфляция в целом по региону, по состоянию на май 2022 года, в 10,95% была самой низкой в УрФО.

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В ХМАО в ноябре на 4,2% подорожали услуги и на 1,7% продовольственные товары. Рост потребительских цен в регионе составил на 1,9%. Указано на сайте Росстата. «Рост потребительских цен на 1,2% и более зафиксирован в 25 субъектах РФ. В наибольшей степени на 1,9% в Ханты-Мансийском автономном округе в связи с удорожанием на 4,2% услуг и на 1,7% продовольственных товаров», — указано в документе. В прошлом году в Югре замедлился рост цен на продукты питания благодаря увеличению поставок овощей из других регионов России. При этом инфляция в целом по региону, по состоянию на май 2022 года, в 10,95% была самой низкой в УрФО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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