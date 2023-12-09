В МЧС раскрыли причину пожара в Доме престарелых в Соликамске

МЧС: в Соликамске пожар в Доме престарелых произошел из-за курения постояльца

10 декабря 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составила два квадратных метра Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пожар в Доме престарелых в Соликамске (Пермский край) 10 декабря произошел по вине одного из постояльцев, который курил в кровати. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону. «Согласно уточненной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении», — пояснили в ведомстве. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что происходило тление матраса в палате на втором этаже соликамского учреждения для пенсионеров. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 38 человек. Матрас потушили, никто не пострадал.

Пожар в Доме престарелых в Соликамске (Пермский край) 10 декабря произошел по вине одного из постояльцев, который курил в кровати. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону. «Согласно уточненной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении», — пояснили в ведомстве. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что происходило тление матраса в палате на втором этаже соликамского учреждения для пенсионеров. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 38 человек. Матрас потушили, никто не пострадал.