В МЧС раскрыли причину пожара в Доме престарелых в Соликамске

Площадь пожара составила два квадратных метра
Пожар в Доме престарелых в Соликамске (Пермский край) 10 декабря произошел по вине одного из постояльцев, который курил в кровати. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.
«Согласно уточненной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении», — пояснили в ведомстве. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что происходило тление матраса в палате на втором этаже соликамского учреждения для пенсионеров.
До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 38 человек. Матрас потушили, никто не пострадал.
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