09 декабря 2023

В МЧС раскрыли причину пожара в Доме престарелых в Соликамске

МЧС: в Соликамске пожар в Доме престарелых произошел из-за курения постояльца
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара составила два квадратных метра Фото:

Пожар в Доме престарелых в Соликамске (Пермский край) 10 декабря произошел по вине одного из постояльцев, который курил в кровати. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

«Согласно уточненной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении», — пояснили в ведомстве. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что происходило тление матраса в палате на втором этаже соликамского учреждения для пенсионеров.

До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 38 человек. Матрас потушили, никто не пострадал.

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Пожар в Доме престарелых в Соликамске (Пермский край) 10 декабря произошел по вине одного из постояльцев, который курил в кровати. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону. «Согласно уточненной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении», — пояснили в ведомстве. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что происходило тление матраса в палате на втором этаже соликамского учреждения для пенсионеров. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 38 человек. Матрас потушили, никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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