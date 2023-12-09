Пермские спасатели потушили пожар в Соликамском доме-интернате

Спасатели потушили 10 декабря возгорание в Соликамском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю в Telegram.
«Информация о возгорании в Соликамском доме-интернате для престарелых и инвалидов поступило 10 декабря в 14 часов 37 минут. До приезда спасателей было эвакуировано 38 человек», — говорится в сообщении представителей ведомства.
По данным МЧС, в интернат прибыли 35 человек личного состава и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 23 человека личного состава и 7 единиц техники. Представители ведомства выяснили, что происходило тление матраца в палате на втором этаже. Матрас потушили, никто не пострадал.
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