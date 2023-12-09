09 декабря 2023

Пермские спасатели потушили пожар в Соликамском доме-интернате

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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
В Соликамском доме-интернате потушили возгорание Фото:

Спасатели потушили 10 декабря возгорание в Соликамском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю в Telegram.

«Информация о возгорании в Соликамском доме-интернате для престарелых и инвалидов поступило 10 декабря в 14 часов 37 минут. До приезда спасателей было эвакуировано 38 человек», — говорится в сообщении представителей ведомства.

По данным МЧС, в интернат прибыли 35 человек личного состава и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 23 человека личного состава и 7 единиц техники. Представители ведомства выяснили, что происходило тление матраца в палате на втором этаже. Матрас потушили, никто не пострадал.

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Спасатели потушили 10 декабря возгорание в Соликамском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю в Telegram. «Информация о возгорании в Соликамском доме-интернате для престарелых и инвалидов поступило 10 декабря в 14 часов 37 минут. До приезда спасателей было эвакуировано 38 человек», — говорится в сообщении представителей ведомства. По данным МЧС, в интернат прибыли 35 человек личного состава и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 23 человека личного состава и 7 единиц техники. Представители ведомства выяснили, что происходило тление матраца в палате на втором этаже. Матрас потушили, никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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