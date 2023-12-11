112: военный самолет готовится к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре

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Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, военная авиация, самолет, ан-12 бк
В самолете находятся восемь человек экипажа Фото:

Военно-транспортный самолет Ан-12 из Нижневартовска готовится к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает информированный источник.

«Очередной военно-транспортный самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре», — пишет telegram-канал 112 со ссылкой на источник. Воздушное судно, на котором находятся восемь человек экипажа, летит из Нижневартовска.

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Военно-транспортный самолет Ан-12 из Нижневартовска готовится к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает информированный источник. «Очередной военно-транспортный самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре», — пишет telegram-канал 112 со ссылкой на источник. Воздушное судно, на котором находятся восемь человек экипажа, летит из Нижневартовска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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