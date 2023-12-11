112: военный самолет готовится к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре

В самолете находятся восемь человек экипажа
Военно-транспортный самолет Ан-12 из Нижневартовска готовится к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает информированный источник.
«Очередной военно-транспортный самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре», —
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