Власти УрФО нашли способ, как решить проблему с дефицитом кадров на заводах

Свердловским заводам предложили решать дефицит кадров через цифровизацию

11 декабря 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Предприятиям следует внедрять технологии бережливого производства и цифровизацию Фото: Размик Закарян © URA.RU Среди вариантов, как решить проблему с нехваткой специалистов на промышленных предприятиях Свердловской области — внедрение технологий бережливого производства и цифровизация. Такие меры предложил использовать промышленникам начальник департамента по вопросам экономической и соцполитики полпредства президента в УрФО Владимир Черепанов. «Я бы рекомендовал всем обратить внимание на элементы повышения производительности труда. У Свердловской области есть соответствующую региональный проект. И конечно цифровизация […] Крупнейшие предприятия уже используют искусственный интеллект, машинное зрение», — отметил Черепанов, выступая в рамках биржи промышленной кооперации в кластере «Домна» в Екатеринбурге. В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил о том, что на заводах не хватает 15 тысяч работников. Чтобы решить проблему, власти запустили образовательную реформу — передали отраслевые учреждения среднего профессионального образования соответствующим министерствам.

Среди вариантов, как решить проблему с нехваткой специалистов на промышленных предприятиях Свердловской области — внедрение технологий бережливого производства и цифровизация. Такие меры предложил использовать промышленникам начальник департамента по вопросам экономической и соцполитики полпредства президента в УрФО Владимир Черепанов. «Я бы рекомендовал всем обратить внимание на элементы повышения производительности труда. У Свердловской области есть соответствующую региональный проект. И конечно цифровизация […] Крупнейшие предприятия уже используют искусственный интеллект, машинное зрение», — отметил Черепанов, выступая в рамках биржи промышленной кооперации в кластере «Домна» в Екатеринбурге. В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил о том, что на заводах не хватает 15 тысяч работников. Чтобы решить проблему, власти запустили образовательную реформу — передали отраслевые учреждения среднего профессионального образования соответствующим министерствам.