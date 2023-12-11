За три дня на выборах президента РФ смогут проголосовать 2,6 млн челябинцев

11 декабря 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Глава облизбиркома Евгений Голицын дал старт президентской кампании в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Почти 2,6 млн избирателей смогут проголосовать на выборах президента России в марте 2024 года в Челябинской области. Об этом сообщил журналистам 11 декабря глава регионального избиркома Евгений Голицын, передает с места событий корреспондент URA.RU. «На 1 июля принять участие в выборах главы государства смогут порядка 2,6 млн жителей области. Мы исходим из данных по состоянию на 1 июля: к этому времени в избирательных списках значилось 2 млн 592 тысячи 310 южноуральцев», — сообщил Голицын. На сегодня планируется, что на выборах будут задействованы 2 267 участковых избирательных комиссий, работать в которых будут более 20 тысяч человек. Голосование будет проходить с 15 по 17 марта 2024 года. Подписи для самовыдвиженцев на пост главы государства инициативные группы их сторонников могут собирать до 27 декабря, для Челябинской области установлена норма в 7,5 тысячи подписей. Желающие участвовать в выборах путем дистанционного электронного голосования (ДЭГ) смогут подать заявления с 29 января до 11 марта. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Действующий лидер страны Владимир Путин сообщил о своем участии в них на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле 8 декабря.

Почти 2,6 млн избирателей смогут проголосовать на выборах президента России в марте 2024 года в Челябинской области. Об этом сообщил журналистам 11 декабря глава регионального избиркома Евгений Голицын, передает с места событий корреспондент URA.RU. «На 1 июля принять участие в выборах главы государства смогут порядка 2,6 млн жителей области. Мы исходим из данных по состоянию на 1 июля: к этому времени в избирательных списках значилось 2 млн 592 тысячи 310 южноуральцев», — сообщил Голицын. На сегодня планируется, что на выборах будут задействованы 2 267 участковых избирательных комиссий, работать в которых будут более 20 тысяч человек. Голосование будет проходить с 15 по 17 марта 2024 года. Подписи для самовыдвиженцев на пост главы государства инициативные группы их сторонников могут собирать до 27 декабря, для Челябинской области установлена норма в 7,5 тысячи подписей. Желающие участвовать в выборах путем дистанционного электронного голосования (ДЭГ) смогут подать заявления с 29 января до 11 марта. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Действующий лидер страны Владимир Путин сообщил о своем участии в них на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле 8 декабря.