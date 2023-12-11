Мэр из ХМАО предупредил жителей о возможных ЧП из-за морозов

11 декабря 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

О возможных ЧП Максим Ряшин сообщил в своем tg-канале Фото: Алексей Григорьев © URA.RU Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин предупредил жителей города о возможных ЧП из-за морозов. Об этом он сообщил в своем tg-канале. «В связи с экстремально-низкими температурами возможны чрезвычайные ситуации. В случае возникновения обстоятельств, угрожающих вашей жизни и здоровью, сразу обращайтесь по телефону 112», — указано в посте. Перед этим глава города сообщил, что в городе побит рекорд по холоду. В Ханты-Мансийске зафиксирован рекордно низкая температура в -42 градуса. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске побит рекорд самого холодного дня. За столетнюю историю метеонаблюдений 11 декабря 2023 года стал самым холодным днем. До этого самая низкая температура зафиксирована в 1968 году.

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин предупредил жителей города о возможных ЧП из-за морозов. Об этом он сообщил в своем tg-канале. «В связи с экстремально-низкими температурами возможны чрезвычайные ситуации. В случае возникновения обстоятельств, угрожающих вашей жизни и здоровью, сразу обращайтесь по телефону 112», — указано в посте. Перед этим глава города сообщил, что в городе побит рекорд по холоду. В Ханты-Мансийске зафиксирован рекордно низкая температура в -42 градуса. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске побит рекорд самого холодного дня. За столетнюю историю метеонаблюдений 11 декабря 2023 года стал самым холодным днем. До этого самая низкая температура зафиксирована в 1968 году.