Мэр из ХМАО предупредил жителей о возможных ЧП из-за морозов

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин предупредил жителей города о возможных ЧП из-за морозов. Об этом он сообщил в своем tg-канале.
«В связи с экстремально-низкими температурами возможны чрезвычайные ситуации. В случае возникновения обстоятельств, угрожающих вашей жизни и здоровью, сразу обращайтесь по телефону 112», — указано в посте.
Перед этим глава города сообщил, что в городе побит рекорд по холоду. В Ханты-Мансийске зафиксирован рекордно низкая температура в -42 градуса.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске побит рекорд самого холодного дня. За столетнюю историю метеонаблюдений 11 декабря 2023 года стал самым холодным днем. До этого самая низкая температура зафиксирована в 1968 году.
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