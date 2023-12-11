Мэр из ХМАО предупредил жителей о возможных ЧП из-за морозов

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Ряшин Максим, глава администрации. Василий Филипенко, глава города. Ханты-Мансийск, ряшин максим
О возможных ЧП Максим Ряшин сообщил в своем tg-канале Фото:

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин предупредил жителей города о возможных ЧП из-за морозов. Об этом он сообщил в своем tg-канале.

«В связи с экстремально-низкими температурами возможны чрезвычайные ситуации. В случае возникновения обстоятельств, угрожающих вашей жизни и здоровью, сразу обращайтесь по телефону 112», — указано в посте.

Перед этим глава города сообщил, что в городе побит рекорд по холоду. В Ханты-Мансийске зафиксирован рекордно низкая температура в -42 градуса.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске побит рекорд самого холодного дня. За столетнюю историю метеонаблюдений 11 декабря 2023 года стал самым холодным днем. До этого самая низкая температура зафиксирована в 1968 году.

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Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин предупредил жителей города о возможных ЧП из-за морозов. Об этом он сообщил в своем tg-канале. «В связи с экстремально-низкими температурами возможны чрезвычайные ситуации. В случае возникновения обстоятельств, угрожающих вашей жизни и здоровью, сразу обращайтесь по телефону 112», — указано в посте. Перед этим глава города сообщил, что в городе побит рекорд по холоду. В Ханты-Мансийске зафиксирован рекордно низкая температура в -42 градуса. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске побит рекорд самого холодного дня. За столетнюю историю метеонаблюдений 11 декабря 2023 года стал самым холодным днем. До этого самая низкая температура зафиксирована в 1968 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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