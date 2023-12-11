В Челябинске задержали киллеров, убивших человека в Воронеже. Видео

12 декабря 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

В Челябинске задержали двух киллеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске сотрудники уголовного розыска при содействии СОБР «Гром» задержали двух киллеров, которые совершили заказное убийство 17 ноября в Воронеже. Ими оказались ранее судимые за тяжкие преступления мужчины, сообщили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии. «В Челябинске при содействии Росгвардии задержаны двое из трех подозреваемых в заказном убийстве, совершенном 17 ноября в Воронеже. Ими оказались ранее судимые за тяжкие преступления мужчины: предполагаемый 45-летний исполнитель и его 26-летний соучастник», — уточнили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, подозреваемые жили в соседних домах. Они подозреваются в убийстве 43-летнего жителя города Воронежа, найденного с огнестрельными ранениями вечером 17 ноября во дворе одного из домов по улице Антонова-Овсеенко в Воронеже. У предполагаемого исполнителя при обыске нашли 900 тысяч рублей, у второго — пять ножей и радиостанция. По данным МВД России по Воронежской области, третий подозреваемый 44 лет задержан на территории Приморского края.

В Челябинске сотрудники уголовного розыска при содействии СОБР «Гром» задержали двух киллеров, которые совершили заказное убийство 17 ноября в Воронеже. Ими оказались ранее судимые за тяжкие преступления мужчины, сообщили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии. «В Челябинске при содействии Росгвардии задержаны двое из трех подозреваемых в заказном убийстве, совершенном 17 ноября в Воронеже. Ими оказались ранее судимые за тяжкие преступления мужчины: предполагаемый 45-летний исполнитель и его 26-летний соучастник», — уточнили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, подозреваемые жили в соседних домах. Они подозреваются в убийстве 43-летнего жителя города Воронежа, найденного с огнестрельными ранениями вечером 17 ноября во дворе одного из домов по улице Антонова-Овсеенко в Воронеже. У предполагаемого исполнителя при обыске нашли 900 тысяч рублей, у второго — пять ножей и радиостанция. По данным МВД России по Воронежской области, третий подозреваемый 44 лет задержан на территории Приморского края.