11 декабря 2023

В Челябинске задержали киллеров, убивших человека в Воронеже. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске задержали двух киллеров Фото:

В Челябинске сотрудники уголовного розыска при содействии СОБР «Гром» задержали двух киллеров, которые совершили заказное убийство 17 ноября в Воронеже. Ими оказались ранее судимые за тяжкие преступления мужчины, сообщили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии.

«В Челябинске при содействии Росгвардии задержаны двое из трех подозреваемых в заказном убийстве, совершенном 17 ноября в Воронеже. Ими оказались ранее судимые за тяжкие преступления мужчины: предполагаемый 45-летний исполнитель и его 26-летний соучастник», — уточнили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, подозреваемые жили в соседних домах. Они подозреваются в убийстве 43-летнего жителя города Воронежа, найденного с огнестрельными ранениями вечером 17 ноября во дворе одного из домов по улице Антонова-Овсеенко в Воронеже.

У предполагаемого исполнителя при обыске нашли 900 тысяч рублей, у второго — пять ножей и радиостанция. По данным МВД России по Воронежской области, третий подозреваемый 44 лет задержан на территории Приморского края.

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В Челябинске сотрудники уголовного розыска при содействии СОБР «Гром» задержали двух киллеров, которые совершили заказное убийство 17 ноября в Воронеже. Ими оказались ранее судимые за тяжкие преступления мужчины, сообщили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии. «В Челябинске при содействии Росгвардии задержаны двое из трех подозреваемых в заказном убийстве, совершенном 17 ноября в Воронеже. Ими оказались ранее судимые за тяжкие преступления мужчины: предполагаемый 45-летний исполнитель и его 26-летний соучастник», — уточнили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, подозреваемые жили в соседних домах. Они подозреваются в убийстве 43-летнего жителя города Воронежа, найденного с огнестрельными ранениями вечером 17 ноября во дворе одного из домов по улице Антонова-Овсеенко в Воронеже. У предполагаемого исполнителя при обыске нашли 900 тысяч рублей, у второго — пять ножей и радиостанция. По данным МВД России по Воронежской области, третий подозреваемый 44 лет задержан на территории Приморского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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