В Челябинске сотрудники уголовного розыска при содействии СОБР «Гром» задержали двух киллеров, которые совершили заказное убийство 17 ноября в Воронеже. Ими оказались ранее судимые за тяжкие преступления мужчины, сообщили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии.
«В Челябинске при содействии Росгвардии задержаны двое из трех подозреваемых в заказном убийстве, совершенном 17 ноября в Воронеже. Ими оказались ранее судимые за тяжкие преступления мужчины: предполагаемый 45-летний исполнитель и его 26-летний соучастник», — уточнили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело.
По данным ведомства, подозреваемые жили в соседних домах. Они подозреваются в убийстве 43-летнего жителя города Воронежа, найденного с огнестрельными ранениями вечером 17 ноября во дворе одного из домов по улице Антонова-Овсеенко в Воронеже.
У предполагаемого исполнителя при обыске нашли 900 тысяч рублей, у второго — пять ножей и радиостанция. По данным МВД России по Воронежской области, третий подозреваемый 44 лет задержан на территории Приморского края.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.