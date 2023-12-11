Пермские краевые власти заберут дорожные полномочия у мэрии Перми

12 декабря 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Краевые власти получат часть полномочий по организации дорожного движения Фото: Сергей Русанов © URA.RU Администрация Перми с со следующего года передаст краевому министерству транспорта часть полномочий по организации дорожного движения. Краевые власти будут управлять светофорным регулированием и использовать камеры наблюдения за дорогами. «Администрация Перми продолжает передавать свои полномочия на региональный уровень. С 1 января подведомственному Минтрансу Прикамья ГКУ „ЦБДД“ перейдут полномочия по утверждению проектов организации дорожного движения (ПОДД), планированию и оперативному управлению светофорным регулированием, использование камер фотовидеофиксации правонарушений и контроля за дорожным движением», — сообщает 59.RU. Как отметил глава департамента дорог и благоустройства пермской мэрии Дмитрий Мясоедов, специалисты из департамента продолжат участвовать в организации дорожного движения в городе. На базе Центра безопасности дорожного движения (ЦБДД) создадут рабочую группу, куда войдут сотрудники мэрии. Они также будут принимать решение по организации дорожного движения и принятию технических решений. Это сделано, чтобы оперативно реагировать на проблемы, которые требуют немедленного вмешательства. Это не первый случай в текущем году, когда мэрия Перми передает полномочия на краевой уровень. Ранее URA.RU рассказывало, что краевые власти намерены отобрать у городской администрации право назначать и увольнять директоров школ. По словам главы минобра Раисы Кассиной, полномочия будут забирать не только у Перми, но и у всех муниципалитетов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Перми с со следующего года передаст краевому министерству транспорта часть полномочий по организации дорожного движения. Краевые власти будут управлять светофорным регулированием и использовать камеры наблюдения за дорогами. «Администрация Перми продолжает передавать свои полномочия на региональный уровень. С 1 января подведомственному Минтрансу Прикамья ГКУ „ЦБДД“ перейдут полномочия по утверждению проектов организации дорожного движения (ПОДД), планированию и оперативному управлению светофорным регулированием, использование камер фотовидеофиксации правонарушений и контроля за дорожным движением», — сообщает 59.RU. Как отметил глава департамента дорог и благоустройства пермской мэрии Дмитрий Мясоедов, специалисты из департамента продолжат участвовать в организации дорожного движения в городе. На базе Центра безопасности дорожного движения (ЦБДД) создадут рабочую группу, куда войдут сотрудники мэрии. Они также будут принимать решение по организации дорожного движения и принятию технических решений. Это сделано, чтобы оперативно реагировать на проблемы, которые требуют немедленного вмешательства. Это не первый случай в текущем году, когда мэрия Перми передает полномочия на краевой уровень. Ранее URA.RU рассказывало, что краевые власти намерены отобрать у городской администрации право назначать и увольнять директоров школ. По словам главы минобра Раисы Кассиной, полномочия будут забирать не только у Перми, но и у всех муниципалитетов.