11 декабря 2023

Пермские краевые власти заберут дорожные полномочия у мэрии Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, ленинский район, улица революции, новый центр, вид города с высоты, перьмэнерго
Краевые власти получат часть полномочий по организации дорожного движения Фото:

Администрация Перми с со следующего года передаст краевому министерству транспорта часть полномочий по организации дорожного движения. Краевые власти будут управлять светофорным регулированием и использовать камеры наблюдения за дорогами.

«Администрация Перми продолжает передавать свои полномочия на региональный уровень. С 1 января подведомственному Минтрансу Прикамья ГКУ „ЦБДД“ перейдут полномочия по утверждению проектов организации дорожного движения (ПОДД), планированию и оперативному управлению светофорным регулированием, использование камер фотовидеофиксации правонарушений и контроля за дорожным движением», — сообщает 59.RU.

Как отметил глава департамента дорог и благоустройства пермской мэрии Дмитрий Мясоедов, специалисты из департамента продолжат участвовать в организации дорожного движения в городе. На базе Центра безопасности дорожного движения (ЦБДД) создадут рабочую группу, куда войдут сотрудники мэрии. Они также будут принимать решение по организации дорожного движения и принятию технических решений. Это сделано, чтобы оперативно реагировать на проблемы, которые требуют немедленного вмешательства.

Это не первый случай в текущем году, когда мэрия Перми передает полномочия на краевой уровень. Ранее URA.RU рассказывало, что краевые власти намерены отобрать у городской администрации право назначать и увольнять директоров школ. По словам главы минобра Раисы Кассиной, полномочия будут забирать не только у Перми, но и у всех муниципалитетов.

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Администрация Перми с со следующего года передаст краевому министерству транспорта часть полномочий по организации дорожного движения. Краевые власти будут управлять светофорным регулированием и использовать камеры наблюдения за дорогами. «Администрация Перми продолжает передавать свои полномочия на региональный уровень. С 1 января подведомственному Минтрансу Прикамья ГКУ „ЦБДД“ перейдут полномочия по утверждению проектов организации дорожного движения (ПОДД), планированию и оперативному управлению светофорным регулированием, использование камер фотовидеофиксации правонарушений и контроля за дорожным движением», — сообщает 59.RU. Как отметил глава департамента дорог и благоустройства пермской мэрии Дмитрий Мясоедов, специалисты из департамента продолжат участвовать в организации дорожного движения в городе. На базе Центра безопасности дорожного движения (ЦБДД) создадут рабочую группу, куда войдут сотрудники мэрии. Они также будут принимать решение по организации дорожного движения и принятию технических решений. Это сделано, чтобы оперативно реагировать на проблемы, которые требуют немедленного вмешательства. Это не первый случай в текущем году, когда мэрия Перми передает полномочия на краевой уровень. Ранее URA.RU рассказывало, что краевые власти намерены отобрать у городской администрации право назначать и увольнять директоров школ. По словам главы минобра Раисы Кассиной, полномочия будут забирать не только у Перми, но и у всех муниципалитетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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