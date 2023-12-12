Экс-чиновнику не удалось обжаловать приговор по делу зоопарка

Пермский краевой суд оставил без изменений приговор бывшему главе управления капитального строительства Пермского края Дмитрию Левинскому и его подчиненному Виталию Габову. Ранее экс-чиновники получили семь и пять лет колонии строго режима за хищение 353 млн рублей при строительстве пермского зоопарка.
«В отношении Дмитрия Левинского и Виталия Габова приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденных и их адвокатов — без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
Уточняется, что суд снял запрет на работу экс-чиновников в государственных и муниципальных учреждениях. Ранее Дмитрия Левинского признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки при строительстве зоопарка. Также Левинского осудили за злоупотребление полномочиями при строительстве детской поликлиники и набережной в Усть-Качке.
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