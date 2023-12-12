12 декабря 2023

Экс-чиновнику не удалось обжаловать приговор по делу зоопарка

Экс-руководитель УКС Пермского края Левинский останется в колонии
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Суд только снял ограничения на работу экс-чиновников на госслужбе Фото:

Пермский краевой суд оставил без изменений приговор бывшему главе управления капитального строительства Пермского края Дмитрию Левинскому и его подчиненному Виталию Габову. Ранее экс-чиновники получили семь и пять лет колонии строго режима за хищение 353 млн рублей при строительстве пермского зоопарка.

«В отношении Дмитрия Левинского и Виталия Габова приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденных и их адвокатов — без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Уточняется, что суд снял запрет на работу экс-чиновников в государственных и муниципальных учреждениях. Ранее Дмитрия Левинского признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки при строительстве зоопарка. Также Левинского осудили за злоупотребление полномочиями при строительстве детской поликлиники и набережной в Усть-Качке.

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Пермский краевой суд оставил без изменений приговор бывшему главе управления капитального строительства Пермского края Дмитрию Левинскому и его подчиненному Виталию Габову. Ранее экс-чиновники получили семь и пять лет колонии строго режима за хищение 353 млн рублей при строительстве пермского зоопарка. «В отношении Дмитрия Левинского и Виталия Габова приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденных и их адвокатов — без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. Уточняется, что суд снял запрет на работу экс-чиновников в государственных и муниципальных учреждениях. Ранее Дмитрия Левинского признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки при строительстве зоопарка. Также Левинского осудили за злоупотребление полномочиями при строительстве детской поликлиники и набережной в Усть-Качке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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