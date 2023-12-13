Препарат, созданный учеными УрГЭУ, признан главной разработкой года в России

ВОИР признали разработку Наталья Кольберг лучшей за 2023 год Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лекарственный препарат «Бурсанатал», созданный учеными Уральского государственного экономического университета, признан одной из главных отечественных разработок 2023 года. Решение принято Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов. Препарат применяется в качестве терапии для онкобольных пациентов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

«„Бурсанатал“ помогает в борьбе с онкологическими заболеваниями молочной железы и матки. Препарат запатентован. Клинические испытания показали, что при максимальной эффективной концентрации лекарственного средства шанс на уничтожение раковых клеток составляет 80-92%. Автором иммуномодулятора является директор Единого лабораторного комплекса УрГЭУ, кандидат ветеринарных наук Наталья Кольберг. Над препаратом она работала почти 20 лет», — отметили в вузе.

«Бурсанатал» признан лучшей российской разработкой в номинации «Агротех-проекты»: активное вещество ученые получают из фабрициевой сумки птиц — аналога человеческого костного мозга. Препарат подходит не только для человека, но и для животных.

«Для меня это не только личная победа. Я рада, что ученые из регионов получили возможность представить свои разработки. Это доказывает, что интересные проекты тех же лекарственных средств могут создавать не только медики или фармацевты, но и ученые непрофильных вузов. Присуждение премии говорит еще и о том, что общество начало уходить от шаблонов, услышало, что лечить можно не только лекарствами, но и иммуномодуляторами, которые не только избавляют от заболевания, но еще и работают как профилактические средства», — отметила Наталья Кольберг.

В конкурсе ВОИР участвовало 722 проекта со всей страны, но региональный отбор прошла лишь треть — 224 заявки из 36 регионов России были представлены в финале. Разработка ученых УрГЭУ была признана лучшей не только в номинации «Агротех-проекты». Партнер премии — один из крупнейших банков страны — из победителей всех номинаций признал работу Натальи Кольберг самым эффективным прикладным решением 2023 года. И наградил грантом на продолжение научных исследований.

Фото: пресс-служба УрГЭУ