В подземном паркинге многоэтажки на Куйбышева, 21 вспыхнул автомобиль (архивное фото)
В Екатеринбурге в подземном паркинге на Куйбышева, 21 загорелся автомобиль Range Rover. Очевидцы сообщают, что водитель «сам сжег» свою машину.
«Водитель Range Rover поставил аккумулятор на зарядное устройство, не снимая его с машины, и сам же себе тачку сжег», — рассказал очевидец. Его слова передает E1.RU.
Отмечается, что на место прибыли двадцать спасателей и несколько машин спецтехники. Пожар потушили быстро, эвакуация жителей не потребовалась.
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