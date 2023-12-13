13 декабря 2023

В Екатеринбурге в подземном паркинге сгорел Range Rover. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подземный паркинг у Центрального стадиона под улицей Татищева в рамках подготовки города к ЧМ-2018. Екатеринбург, места для инвалидов, подземный паркинг, парковка, гараж, стоянка
В подземном паркинге многоэтажки на Куйбышева, 21 вспыхнул автомобиль (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в подземном паркинге на Куйбышева, 21 загорелся автомобиль Range Rover. Очевидцы сообщают, что водитель «сам сжег» свою машину.

«Водитель Range Rover поставил аккумулятор на зарядное устройство, не снимая его с машины, и сам же себе тачку сжег», — рассказал очевидец. Его слова передает E1.RU.

Отмечается, что на место прибыли двадцать спасателей и несколько машин спецтехники. Пожар потушили быстро, эвакуация жителей не потребовалась.

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В Екатеринбурге в подземном паркинге на Куйбышева, 21 загорелся автомобиль Range Rover. Очевидцы сообщают, что водитель «сам сжег» свою машину. «Водитель Range Rover поставил аккумулятор на зарядное устройство, не снимая его с машины, и сам же себе тачку сжег», — рассказал очевидец. Его слова передает E1.RU. Отмечается, что на место прибыли двадцать спасателей и несколько машин спецтехники. Пожар потушили быстро, эвакуация жителей не потребовалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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