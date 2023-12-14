Жители ХМАО определились с новогодними планами

Большинство жителей ХМАО решило провести новогодние каникулы дома. Остальные планируют отдохнуть на даче или в гостях у родственников. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob.
«40% жителей Югры проведут большую часть январских каникул дома. 7% будут отдыхать на даче. 7% — в гостях у друзей и родственников. Путешествие по России планируют 4% респондентов. 1 из 100 поедет за границу», — говорится в исследовании.
Еще 15% опрошенных югорчан будут работать в новогодние праздники. «Среди них — рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, врачи и медицинские сестры, работники ЖКХ, торговли, аптек, складов, сотрудники полиции и служб безопасности, водители, персонал гостиниц, журналисты», — добавили аналитики.
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