17 декабря 2023
16 декабря 2023

Пермский заключенный отсудил у колонии невыплаченный больничный

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, заключенные, арест, подозреваемый, задержанный, под стражей
Заключенный получит по приговору суда 15,5 тысяч рублей Фото:

Заключенный в одной из пермских колоний подал в суд на руководство учреждения и Пенсионный фонд России из-за не полностью оплаченного больничного. Истец заявил, что работает на полную ставку в учреждении и во время болезни ему выплатили неполную компенсацию. Об этом сообщается в решении Соликамского городского суда.

«Истец обратился в суд с исковым заявлением к учреждению исправительной колонии и Отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю с требованием о взыскании пособия по временной нетрудоспособности. Ответчики выплату пособия произвели не из расчета полной ставки, а из расчета нормы выработки, что повлекло занижение размера начисленного и выплаченного ему пособия», — говорится в решении.

Заключенный работает на полную ставку в швейном цехе в колонии с особыми условиями хозяйственной деятельности. В суде он добавил, что ответчики также не учли районный коэффициент при выплате пособия. В итоге суд встал на сторону истца и постановил ему доплатить пособие по временной нетрудоспособности на общую сумму в 15,5 тысячи рублей.

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Заключенный в одной из пермских колоний подал в суд на руководство учреждения и Пенсионный фонд России из-за не полностью оплаченного больничного. Истец заявил, что работает на полную ставку в учреждении и во время болезни ему выплатили неполную компенсацию. Об этом сообщается в решении Соликамского городского суда. «Истец обратился в суд с исковым заявлением к учреждению исправительной колонии и Отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю с требованием о взыскании пособия по временной нетрудоспособности. Ответчики выплату пособия произвели не из расчета полной ставки, а из расчета нормы выработки, что повлекло занижение размера начисленного и выплаченного ему пособия», — говорится в решении. Заключенный работает на полную ставку в швейном цехе в колонии с особыми условиями хозяйственной деятельности. В суде он добавил, что ответчики также не учли районный коэффициент при выплате пособия. В итоге суд встал на сторону истца и постановил ему доплатить пособие по временной нетрудоспособности на общую сумму в 15,5 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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