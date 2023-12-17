Пермский заключенный отсудил у колонии невыплаченный больничный

18 декабря 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Заключенный получит по приговору суда 15,5 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заключенный в одной из пермских колоний подал в суд на руководство учреждения и Пенсионный фонд России из-за не полностью оплаченного больничного. Истец заявил, что работает на полную ставку в учреждении и во время болезни ему выплатили неполную компенсацию. Об этом сообщается в решении Соликамского городского суда. «Истец обратился в суд с исковым заявлением к учреждению исправительной колонии и Отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю с требованием о взыскании пособия по временной нетрудоспособности. Ответчики выплату пособия произвели не из расчета полной ставки, а из расчета нормы выработки, что повлекло занижение размера начисленного и выплаченного ему пособия», — говорится в решении. Заключенный работает на полную ставку в швейном цехе в колонии с особыми условиями хозяйственной деятельности. В суде он добавил, что ответчики также не учли районный коэффициент при выплате пособия. В итоге суд встал на сторону истца и постановил ему доплатить пособие по временной нетрудоспособности на общую сумму в 15,5 тысячи рублей.

Заключенный в одной из пермских колоний подал в суд на руководство учреждения и Пенсионный фонд России из-за не полностью оплаченного больничного. Истец заявил, что работает на полную ставку в учреждении и во время болезни ему выплатили неполную компенсацию. Об этом сообщается в решении Соликамского городского суда. «Истец обратился в суд с исковым заявлением к учреждению исправительной колонии и Отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю с требованием о взыскании пособия по временной нетрудоспособности. Ответчики выплату пособия произвели не из расчета полной ставки, а из расчета нормы выработки, что повлекло занижение размера начисленного и выплаченного ему пособия», — говорится в решении. Заключенный работает на полную ставку в швейном цехе в колонии с особыми условиями хозяйственной деятельности. В суде он добавил, что ответчики также не учли районный коэффициент при выплате пособия. В итоге суд встал на сторону истца и постановил ему доплатить пособие по временной нетрудоспособности на общую сумму в 15,5 тысячи рублей.