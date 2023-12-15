МВД Украины: депутат заранее готовился взорвать гранаты в Закарпатье

16 декабря 2023 в 00:17 Размер текста - 17 +

У депутата дома нашли записку с признанием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Сергей Батрин заранее готовился к теракту с применением гранат. Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко. «Взрывник из Закарпатья готовился заранее, у него дома нашли записку с признанием», — приводит слова министра украинское издание «Фокус». В Закарпатье депутат от партии «Слуга народа», лидером которой является президент Украины Владимир Зеленский, Сергей Батрин взорвал гранаты на сессии сельсовета. В результате взрыва трех гранат пострадало 26 человек, сам подрывник в больнице в тяжелом состоянии. Одной из причин неадекватного поведения Батрина могло быть его разногласия с коллегами по бюджету на 2024 год. Он яростно спорил. По его словам, депутаты должны были сначала отчитаться за предыдущий год, прежде чем комментировать планы на следующий.

Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Сергей Батрин заранее готовился к теракту с применением гранат. Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко. «Взрывник из Закарпатья готовился заранее, у него дома нашли записку с признанием», — приводит слова министра украинское издание «Фокус». В Закарпатье депутат от партии «Слуга народа», лидером которой является президент Украины Владимир Зеленский, Сергей Батрин взорвал гранаты на сессии сельсовета. В результате взрыва трех гранат пострадало 26 человек, сам подрывник в больнице в тяжелом состоянии. Одной из причин неадекватного поведения Батрина могло быть его разногласия с коллегами по бюджету на 2024 год. Он яростно спорил. По его словам, депутаты должны были сначала отчитаться за предыдущий год, прежде чем комментировать планы на следующий.