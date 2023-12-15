15 декабря 2023

МВД Украины: депутат заранее готовился взорвать гранаты в Закарпатье

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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, лимонка, учебная граната
У депутата дома нашли записку с признанием Фото:

Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Сергей Батрин заранее готовился к теракту с применением гранат. Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

«Взрывник из Закарпатья готовился заранее, у него дома нашли записку с признанием», — приводит слова министра украинское издание «Фокус».

В Закарпатье депутат от партии «Слуга народа», лидером которой является президент Украины Владимир Зеленский, Сергей Батрин взорвал гранаты на сессии сельсовета. В результате взрыва трех гранат пострадало 26 человек, сам подрывник в больнице в тяжелом состоянии.

Одной из причин неадекватного поведения Батрина могло быть его разногласия с коллегами по бюджету на 2024 год. Он яростно спорил. По его словам, депутаты должны были сначала отчитаться за предыдущий год, прежде чем комментировать планы на следующий.

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Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Сергей Батрин заранее готовился к теракту с применением гранат. Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко. «Взрывник из Закарпатья готовился заранее, у него дома нашли записку с признанием», — приводит слова министра украинское издание «Фокус». В Закарпатье депутат от партии «Слуга народа», лидером которой является президент Украины Владимир Зеленский, Сергей Батрин взорвал гранаты на сессии сельсовета. В результате взрыва трех гранат пострадало 26 человек, сам подрывник в больнице в тяжелом состоянии. Одной из причин неадекватного поведения Батрина могло быть его разногласия с коллегами по бюджету на 2024 год. Он яростно спорил. По его словам, депутаты должны были сначала отчитаться за предыдущий год, прежде чем комментировать планы на следующий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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