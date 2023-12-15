МВД Украины: депутат заранее готовился взорвать гранаты в Закарпатье

Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Сергей Батрин заранее готовился к теракту с применением гранат. Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.
«Взрывник из Закарпатья готовился заранее, у него дома нашли записку с признанием», — приводит слова министра украинское издание «Фокус».
В Закарпатье депутат от партии «Слуга народа», лидером которой является президент Украины Владимир Зеленский, Сергей Батрин взорвал гранаты на сессии сельсовета. В результате взрыва трех гранат пострадало 26 человек, сам подрывник в больнице в тяжелом состоянии.
Одной из причин неадекватного поведения Батрина могло быть его разногласия с коллегами по бюджету на 2024 год. Он яростно спорил. По его словам, депутаты должны были сначала отчитаться за предыдущий год, прежде чем комментировать планы на следующий.
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