Депутат сельского совета взорвал гранату во время заседания, подробности уточняются
Депутат Керецковского сельского совета (Закарпатье) взорвал несколько гранат во время проведения заседания, он погиб. Об этом рассказали в МВД Украины.
«В здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты. По предварительной информации, в результате взрыва погиб он сам, еще 11 человек ранены», — передает МВД Украины в своем telegram-канале. На место ЧП выехали все экстренные службы. Подробности выясняются.
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