Украинский депутат взорвал гранаты во время заседания в Закарпатской области. Видео

15 декабря 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Депутат сельского совета взорвал гранату во время заседания, подробности уточняются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Керецковского сельского совета (Закарпатье) взорвал несколько гранат во время проведения заседания, он погиб. Об этом рассказали в МВД Украины. «В здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты. По предварительной информации, в результате взрыва погиб он сам, еще 11 человек ранены», — передает МВД Украины в своем telegram-канале. На место ЧП выехали все экстренные службы. Подробности выясняются.

Депутат Керецковского сельского совета (Закарпатье) взорвал несколько гранат во время проведения заседания, он погиб. Об этом рассказали в МВД Украины. «В здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты. По предварительной информации, в результате взрыва погиб он сам, еще 11 человек ранены», — передает МВД Украины в своем telegram-канале. На место ЧП выехали все экстренные службы. Подробности выясняются.