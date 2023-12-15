Украинский депутат взорвал гранаты во время заседания в Закарпатской области. Видео

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Депутат сельского совета взорвал гранату во время заседания, подробности уточняются Фото:

Депутат Керецковского сельского совета (Закарпатье) взорвал несколько гранат во время проведения заседания, он погиб. Об этом рассказали в МВД Украины.

«В здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты. По предварительной информации, в результате взрыва погиб он сам, еще 11 человек ранены», — передает МВД Украины в своем telegram-канале. На место ЧП выехали все экстренные службы. Подробности выясняются.

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Депутат Керецковского сельского совета (Закарпатье) взорвал несколько гранат во время проведения заседания, он погиб. Об этом рассказали в МВД Украины. «В здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты. По предварительной информации, в результате взрыва погиб он сам, еще 11 человек ранены», — передает МВД Украины в своем telegram-канале. На место ЧП выехали все экстренные службы. Подробности выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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