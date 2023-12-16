Взорвавший гранаты в сельсовете украинский депутат пришел в сознание

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Сергей Батрин пришел в сознание после того, как он кинул три гранаты на пол в маленьком помещении Фото:

Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин, который взорвал несколько гранат во время заседания, пришел в сознание. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Батрин пришел в сознание. Его допрашивают следователи, а палата, в которой он лежит, находится под усиленной полицейской охраной во избежание самосуда со стороны родственников пострадавших», — передает издание «Зеркало недели». При этом украинское издание «Страна.ua» пишет, что депутат взорвал три гранаты: две РГД-5 и гранату Ф-1.

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Батрин был недоволен тем, что сельсовет обсуждает бюджет на будущий год без комментариев по предыдущему. Ему также не понравилось, что его перебивали, а зарплата для старосты общины составляет 2,7 тысячи долларов. После очередной дискуссии Батрин вышел из помещения, где находились 30 человек, зашел обратно и кинул на пол три гранаты. Пострадали 26 человек, самого депутата его увезли в больницу. URA.RU подробно рассказывало об этом инциденте.

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Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин, который взорвал несколько гранат во время заседания, пришел в сознание. Об этом сообщают украинские СМИ. «Батрин пришел в сознание. Его допрашивают следователи, а палата, в которой он лежит, находится под усиленной полицейской охраной во избежание самосуда со стороны родственников пострадавших», — передает издание «Зеркало недели». При этом украинское издание «Страна.ua» пишет, что депутат взорвал три гранаты: две РГД-5 и гранату Ф-1. Батрин был недоволен тем, что сельсовет обсуждает бюджет на будущий год без комментариев по предыдущему. Ему также не понравилось, что его перебивали, а зарплата для старосты общины составляет 2,7 тысячи долларов. После очередной дискуссии Батрин вышел из помещения, где находились 30 человек, зашел обратно и кинул на пол три гранаты. Пострадали 26 человек, самого депутата его увезли в больницу. URA.RU подробно рассказывало об этом инциденте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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