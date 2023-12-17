Пленный командир ВСУ пригласил российских бойцов на шашлык

18 декабря 2023 в 00:08 Размер текста - 17 +

Пленный боец ВСУ поблагодарил российских солдат за достойное отношение Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пленный командир 426-й отдельной стрелковой бригады ВСУ Евгений Креховецкий поблагодарил российских военнослужащих за хорошее отношение и пригласил к себе домой на шашлык после окончания спецоперации. Видео обращения украинского бойца опубликовано в соцсети. «Вы красавчики, я вам очень благодарен, что меня оставили живым, приняли как родного, не били, не издевались. И жду вас у себя дома. Шашлык будем готовить, по пятьдесят выпьем», — обратился Креховецкий на видео, опубликованном в telegram-канале « Южный фронт ». Он поделился, что бойцы ВСУ сильно деморализованы, а офицеры используют их как пушечное мясо. Креховецкий выразил надежду, что армия России и дальше продолжит свою работу и СВО скоро закончится. В рядах ВСУ началось массовое дезертирство. Пленный украинский военнослужащий Богдан Куманский поделился, что никто из украинцев не хочет быть «мясом». Он заявил, что в зоне боевых действий не хватает людей, поэтому командование ВСУ «тянет» бойцов из всех подразделений лишь бы закрыть дырки на линии фронта. При этом у военных нет соответствующей подготовки, подчеркнул он.

Пленный командир 426-й отдельной стрелковой бригады ВСУ Евгений Креховецкий поблагодарил российских военнослужащих за хорошее отношение и пригласил к себе домой на шашлык после окончания спецоперации. Видео обращения украинского бойца опубликовано в соцсети. «Вы красавчики, я вам очень благодарен, что меня оставили живым, приняли как родного, не били, не издевались. И жду вас у себя дома. Шашлык будем готовить, по пятьдесят выпьем», — обратился Креховецкий на видео, опубликованном в telegram-канале «Южный фронт». Он поделился, что бойцы ВСУ сильно деморализованы, а офицеры используют их как пушечное мясо. Креховецкий выразил надежду, что армия России и дальше продолжит свою работу и СВО скоро закончится. В рядах ВСУ началось массовое дезертирство. Пленный украинский военнослужащий Богдан Куманский поделился, что никто из украинцев не хочет быть «мясом». Он заявил, что в зоне боевых действий не хватает людей, поэтому командование ВСУ «тянет» бойцов из всех подразделений лишь бы закрыть дырки на линии фронта. При этом у военных нет соответствующей подготовки, подчеркнул он.