Пленный командир ВСУ пригласил российских бойцов на шашлык

Пленный командир 426-й отдельной стрелковой бригады ВСУ Евгений Креховецкий поблагодарил российских военнослужащих за хорошее отношение и пригласил к себе домой на шашлык после окончания спецоперации. Видео обращения украинского бойца опубликовано в соцсети.
«Вы красавчики, я вам очень благодарен, что меня оставили живым, приняли как родного, не били, не издевались. И жду вас у себя дома. Шашлык будем готовить, по пятьдесят выпьем», — обратился Креховецкий на видео, опубликованном в telegram-канале «
Он поделился, что бойцы ВСУ сильно деморализованы, а офицеры используют их как пушечное мясо. Креховецкий выразил надежду, что армия России и дальше продолжит свою работу и СВО скоро закончится.
В рядах ВСУ началось массовое дезертирство. Пленный украинский военнослужащий Богдан Куманский поделился, что никто из украинцев не хочет быть «мясом». Он заявил, что в зоне боевых действий не хватает людей, поэтому командование ВСУ «тянет» бойцов из всех подразделений лишь бы закрыть дырки на линии фронта. При этом у военных нет соответствующей подготовки, подчеркнул он.
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