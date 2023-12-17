17 декабря 2023

Пленный командир ВСУ пригласил российских бойцов на шашлык

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НАТО. Москва. stock, всу, наемник, stock
Пленный боец ВСУ поблагодарил российских солдат за достойное отношение Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пленный командир 426-й отдельной стрелковой бригады ВСУ Евгений Креховецкий поблагодарил российских военнослужащих за хорошее отношение и пригласил к себе домой на шашлык после окончания спецоперации. Видео обращения украинского бойца опубликовано в соцсети.

«Вы красавчики, я вам очень благодарен, что меня оставили живым, приняли как родного, не били, не издевались. И жду вас у себя дома. Шашлык будем готовить, по пятьдесят выпьем», — обратился Креховецкий на видео, опубликованном в telegram-канале «Южный фронт».

Он поделился, что бойцы ВСУ сильно деморализованы, а офицеры используют их как пушечное мясо. Креховецкий выразил надежду, что армия России и дальше продолжит свою работу и СВО скоро закончится.

В рядах ВСУ началось массовое дезертирство. Пленный украинский военнослужащий Богдан Куманский поделился, что никто из украинцев не хочет быть «мясом». Он заявил, что в зоне боевых действий не хватает людей, поэтому командование ВСУ «тянет» бойцов из всех подразделений лишь бы закрыть дырки на линии фронта. При этом у военных нет соответствующей подготовки, подчеркнул он.

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Пленный командир 426-й отдельной стрелковой бригады ВСУ Евгений Креховецкий поблагодарил российских военнослужащих за хорошее отношение и пригласил к себе домой на шашлык после окончания спецоперации. Видео обращения украинского бойца опубликовано в соцсети. «Вы красавчики, я вам очень благодарен, что меня оставили живым, приняли как родного, не били, не издевались. И жду вас у себя дома. Шашлык будем готовить, по пятьдесят выпьем», — обратился Креховецкий на видео, опубликованном в telegram-канале «Южный фронт». Он поделился, что бойцы ВСУ сильно деморализованы, а офицеры используют их как пушечное мясо. Креховецкий выразил надежду, что армия России и дальше продолжит свою работу и СВО скоро закончится. В рядах ВСУ началось массовое дезертирство. Пленный украинский военнослужащий Богдан Куманский поделился, что никто из украинцев не хочет быть «мясом». Он заявил, что в зоне боевых действий не хватает людей, поэтому командование ВСУ «тянет» бойцов из всех подразделений лишь бы закрыть дырки на линии фронта. При этом у военных нет соответствующей подготовки, подчеркнул он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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