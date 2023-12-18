ФАС возбудила дело из-за сговора при организации питания в 106 школах Челябинска

Сумма контрактов по делу об организации школьного питания превышает два миллиарда рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинское УФАС России возбудило дело об антиконкурентном сговоре при проведении конкурсов для организации школьного питания. Дело возбуждено в отношении комитета по делам образования Челябинска и АО «Уральский комбинат питания», сообщили 18 декабря в пресс-службе регионального антимонопольного управления.

«Антиконкурентное соглашение усматривается при проведении в 2021 году конкурсов по организации горячего питания детей в 106 школах на три года. Общая сумма 18 конкурсов составляет более двух миллиардов рублей». — сообщили в пресс-службе ведомства.

По мнению УФАС, разработанная конкурсная документация была «заточена» под АО «Уральский комбинат питания». Кроме того, по мнению антимонопольного органа, у образовательных учреждений отсутствовала потребность заключения контрактов со сроком оказания услуг на три года.

Также антимонопольная служба усматривает иные признаки ограничения круга потенциальных участников конкурса. По мнению УФАС, начальная максимальная цена была определена не на основании предложений бизнеса о цене услуг, а по данным комитета по делам образования Челябинска. Кроме того, школы не принимали самостоятельного решения о проведении совместных конкурсов, а также о заключении контрактов сроком на три года. Соответствующие указания поступали от городского комитета по делам образования.

Заседание по рассмотрению дела назначено на 28 декабря. URA.RU направило запросы в пресс-службу мэрии Челябинска и в АО «Уральский комбинат питания». На момент выхода публикации ответы на запросы не поступили.