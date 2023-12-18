Уральский завод почти десять лет финансировал ВСУ

19 декабря 2023 в 03:17 Размер текста - 17 +

«УралАТИ» перешел в собственность Росимущества (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Уральский завод авто-текстильных изделий» (УралАТИ) с 2014 года спонсировали Вооруженные силы Украины (ВСУ). В преступную группу входили владельцы предприятия: экс-министр транспорта и связи Украины, бывший первый замминистра инфраструктуры Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева, сообщил замначальника управления по взаимодействию со СМИ Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов. «Владельцы ПАО „Уральский завод авто-текстильных изделий“ в течение почти 10 лет вели антироссийскую деятельность. Она активизировалась после антиконституционного переворота в Киеве в 2014 году», — сказал передает издание «Известия» слова Иванова. По его словам, Андреева помогала Ефименко скрывать участие во владении компаниями в России, а финансирование ВСУ происходило через благотворительный фонд, созданный в 2011 году. В Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области отметили, что Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства имущество членов преступного объединения и запретить его деятельность. На заседании суда, которое прошло на прошлой неделе, требования были удовлетворены. «Суд принял решение изъять в пользу Росимущества ПАО „Уральский завод авто-текстильных изделий“ и несколько его „дочек“, которые расположены в Волгоградской, Свердловской, Ярославской областях и Татарстане», — передает издание. «УралАТИ» основан в 1942 году. Завод специализирован на выпуске тормозных, фрикционных и уплотнительных материалов для транспортных, промышленных и строительных предприятий. Продукция используется для производства вертолетов, самолетов и боевых машин пехоты. «Холдинг помогал Ефименко и Андреевой высвобождать на территории Украины свои активы и тратить их на борьбу с РФ», — отметил информированный источник. Ранее в Екатеринбурге задержали 39-летнего мужчины, который спонсировал ВСУ. Теперь ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы по статье «Государственная измена». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Уральский завод авто-текстильных изделий» (УралАТИ) с 2014 года спонсировали Вооруженные силы Украины (ВСУ). В преступную группу входили владельцы предприятия: экс-министр транспорта и связи Украины, бывший первый замминистра инфраструктуры Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева, сообщил замначальника управления по взаимодействию со СМИ Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов. «Владельцы ПАО „Уральский завод авто-текстильных изделий“ в течение почти 10 лет вели антироссийскую деятельность. Она активизировалась после антиконституционного переворота в Киеве в 2014 году», — сказал передает издание «Известия» слова Иванова. По его словам, Андреева помогала Ефименко скрывать участие во владении компаниями в России, а финансирование ВСУ происходило через благотворительный фонд, созданный в 2011 году. В Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области отметили, что Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства имущество членов преступного объединения и запретить его деятельность. На заседании суда, которое прошло на прошлой неделе, требования были удовлетворены. «Суд принял решение изъять в пользу Росимущества ПАО „Уральский завод авто-текстильных изделий“ и несколько его „дочек“, которые расположены в Волгоградской, Свердловской, Ярославской областях и Татарстане», — передает издание. «УралАТИ» основан в 1942 году. Завод специализирован на выпуске тормозных, фрикционных и уплотнительных материалов для транспортных, промышленных и строительных предприятий. Продукция используется для производства вертолетов, самолетов и боевых машин пехоты. «Холдинг помогал Ефименко и Андреевой высвобождать на территории Украины свои активы и тратить их на борьбу с РФ», — отметил информированный источник. Ранее в Екатеринбурге задержали 39-летнего мужчины, который спонсировал ВСУ. Теперь ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы по статье «Государственная измена».