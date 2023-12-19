В Челябинске автобусы не подъезжают вплотную к остановке из-за гололеда

Автобусы останавливаются за десятки метров от остановки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцы пожаловались на автобусы, которые не подъезжают к остановке в гололед. Пассажиры рискуют упасть под колеса, сообщили читатели URA.RU. В региональном миндоре предложили усилить контроль над водителями общественного транспорта.

«Автобусы останавливаются за десяток метров от остановки, люди поскальзываются и боятся упасть под колеса. Разве не должны водители останавливаться прямо у бордюра?» — спрашивает URA.RU челябинка.

Как сообщили в региональном миндоре, в контрактах на обслуживание автобусных маршрутов по регулируемому тарифу прописано требование подъезжать вплотную к посадочной площадке остановки. Аналогичное требование установлено и в инструкции водителя автобуса. Согласно документам, от края посадочной площадки до каждой из двери должно быть расстояние не более 40 см. Иногда выполнить это требование мешают припаркованные автомобили либо дорожная обстановка.

«От горожан поступает много жалоб по этой проблеме. Поэтому обращаемся к коллегам из ГИБДД с предложением усилить контроль за соблюдением правил стоянки и остановки вблизи остановочных пунктов», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сильный гололед образовался на челябинских улицах в начале декабря с ростом снежного покрова и сильными морозами. На дорогах появились кочки и колейность. Снег успел частично подтаять, в результате образовался снежный накат.