Семье из Екатеринбурга случайно подарили перелет и пропуск в бизнес-зал. Фото

19 декабря 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Супруги стали 7-миллионными пассажирами аэропорта Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Елена и Антон Малагон из Екатеринбурга стали 7-миллионными пассажирами аэропорта Кольцово. Об этом пара с детьми узнала случайно на стойке регистрации перед отправкой в Москву, сообщает корреспондент URA.RU, ставший неслучайным свидетелем сюрприза. «Очень неожиданно! Решили просто слетать в Москву, погулять, развеяться, за новогодним настроением. А тут такое», — поделились супруги. «Уральские авиалинии», чьим рейсом семья летела в Москву, подарили счастливчикам перелет на двоих на 2024 год в любую точку России. Аэропорт Кольцово предоставил паре возможность воспользоваться бизнес-залом — сегодня, в знаменательный день, и в любой другой раз.

Елена и Антон Малагон из Екатеринбурга стали 7-миллионными пассажирами аэропорта Кольцово. Об этом пара с детьми узнала случайно на стойке регистрации перед отправкой в Москву, сообщает корреспондент URA.RU, ставший неслучайным свидетелем сюрприза. «Очень неожиданно! Решили просто слетать в Москву, погулять, развеяться, за новогодним настроением. А тут такое», — поделились супруги. «Уральские авиалинии», чьим рейсом семья летела в Москву, подарили счастливчикам перелет на двоих на 2024 год в любую точку России. Аэропорт Кольцово предоставил паре возможность воспользоваться бизнес-залом — сегодня, в знаменательный день, и в любой другой раз.