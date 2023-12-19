Семье из Екатеринбурга случайно подарили перелет и пропуск в бизнес-зал. Фото

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Супруги стали 7-миллионными пассажирами аэропорта
Супруги стали 7-миллионными пассажирами аэропорта Фото:

Елена и Антон Малагон из Екатеринбурга стали 7-миллионными пассажирами аэропорта Кольцово. Об этом пара с детьми узнала случайно на стойке регистрации перед отправкой в Москву, сообщает корреспондент URA.RU, ставший неслучайным свидетелем сюрприза.

«Очень неожиданно! Решили просто слетать в Москву, погулять, развеяться, за новогодним настроением. А тут такое», — поделились супруги.

«Уральские авиалинии», чьим рейсом семья летела в Москву, подарили счастливчикам перелет на двоих на 2024 год в любую точку России. Аэропорт Кольцово предоставил паре возможность воспользоваться бизнес-залом — сегодня, в знаменательный день, и в любой другой раз.

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Елена и Антон Малагон из Екатеринбурга стали 7-миллионными пассажирами аэропорта Кольцово. Об этом пара с детьми узнала случайно на стойке регистрации перед отправкой в Москву, сообщает корреспондент URA.RU, ставший неслучайным свидетелем сюрприза. «Очень неожиданно! Решили просто слетать в Москву, погулять, развеяться, за новогодним настроением. А тут такое», — поделились супруги. «Уральские авиалинии», чьим рейсом семья летела в Москву, подарили счастливчикам перелет на двоих на 2024 год в любую точку России. Аэропорт Кольцово предоставил паре возможность воспользоваться бизнес-залом — сегодня, в знаменательный день, и в любой другой раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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