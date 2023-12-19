19 декабря 2023

Власти поздравили уральцев с Днем работника органов безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный женский форум «Роль женщин в современном мире». Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев поздравил всех причастных с Днем работы органов безопасности Фото:

Жителей Уральского федерального округа, причастных к работе в органах безопасности, поздравили с профессиональным праздником. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поблагодарил их за профессионализм и пожелал легко справляться даже с самыми сложными задачами.

«Вы стоите на страже безопасности нашей страны. Успешно противостоите внутренним и внешним угрозам. Боретесь с терроризмом, криминалом, коррупцией. Во многом благодаря вашему профессионализму регионы УрФО демонстрируют экономический рост, развивают социальную сферу. А жители с уверенностью смотрят в завтрашний день», — отметил в поздравлении Якушев.

20 декабря в России празднуют День работников органов безопасности. Точкой отсчета для празднования считается 20 декабря 1917 года, когда декретом Совета народных комиссаров была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров.

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Жителей Уральского федерального округа, причастных к работе в органах безопасности, поздравили с профессиональным праздником. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поблагодарил их за профессионализм и пожелал легко справляться даже с самыми сложными задачами. «Вы стоите на страже безопасности нашей страны. Успешно противостоите внутренним и внешним угрозам. Боретесь с терроризмом, криминалом, коррупцией. Во многом благодаря вашему профессионализму регионы УрФО демонстрируют экономический рост, развивают социальную сферу. А жители с уверенностью смотрят в завтрашний день», — отметил в поздравлении Якушев. 20 декабря в России празднуют День работников органов безопасности. Точкой отсчета для празднования считается 20 декабря 1917 года, когда декретом Совета народных комиссаров была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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