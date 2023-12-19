Общество Власти поздравили уральцев с Днем работника органов безопасности 20 декабря 2023 в 11:55 Размер текста - 17 + Владимир Якушев поздравил всех причастных с Днем работы органов безопасности Фото: Илья Московец © URA.RU Жителей Уральского федерального округа, причастных к работе в органах безопасности, поздравили с профессиональным праздником. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поблагодарил их за профессионализм и пожелал легко справляться даже с самыми сложными задачами. «Вы стоите на страже безопасности нашей страны. Успешно противостоите внутренним и внешним угрозам. Боретесь с терроризмом, криминалом, коррупцией. Во многом благодаря вашему профессионализму регионы УрФО демонстрируют экономический рост, развивают социальную сферу. А жители с уверенностью смотрят в завтрашний день», — отметил в поздравлении Якушев. 20 декабря в России празднуют День работников органов безопасности. Точкой отсчета для празднования считается 20 декабря 1917 года, когда декретом Совета народных комиссаров была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров. Жителей Уральского федерального округа, причастных к работе в органах безопасности, поздравили с профессиональным праздником. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поблагодарил их за профессионализм и пожелал легко справляться даже с самыми сложными задачами. «Вы стоите на страже безопасности нашей страны. Успешно противостоите внутренним и внешним угрозам. Боретесь с терроризмом, криминалом, коррупцией. Во многом благодаря вашему профессионализму регионы УрФО демонстрируют экономический рост, развивают социальную сферу. А жители с уверенностью смотрят в завтрашний день», — отметил в поздравлении Якушев. 20 декабря в России празднуют День работников органов безопасности. Точкой отсчета для празднования считается 20 декабря 1917 года, когда декретом Совета народных комиссаров была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям