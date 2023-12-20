Пермяк зарезал мать своей сожительницы

Мужчина напал на женщин во время ссоры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Нытва (Пермский край) местный житель набросился с ножом на сожительницу и ее 81-летнюю мать. От ножевых ранений пенсионерка скончалась на месте. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

«7 мая 2023 года виновный во время ссоры, возникшей на почве личной неприязни к сожительнице и ее 81-летней матери, вооружился ножом, напал на потерпевших и причинил им ножевые ранения. От полученной травмы 81-летняя потерпевшая скончалась на месте», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что сожительнице удалось убежать и позвать на помощь соседей. Ей вовремя оказали медицинскую помощь, и женщина осталась жива. Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы.