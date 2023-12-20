Пермяк зарезал мать своей сожительницы

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Мужчина напал на женщин во время ссоры Фото:

В городе Нытва (Пермский край) местный житель набросился с ножом на сожительницу и ее 81-летнюю мать. От ножевых ранений пенсионерка скончалась на месте. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

«7 мая 2023 года виновный во время ссоры, возникшей на почве личной неприязни к сожительнице и ее 81-летней матери, вооружился ножом, напал на потерпевших и причинил им ножевые ранения. От полученной травмы 81-летняя потерпевшая скончалась на месте», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что сожительнице удалось убежать и позвать на помощь соседей. Ей вовремя оказали медицинскую помощь, и женщина осталась жива. Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы.

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В городе Нытва (Пермский край) местный житель набросился с ножом на сожительницу и ее 81-летнюю мать. От ножевых ранений пенсионерка скончалась на месте. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «7 мая 2023 года виновный во время ссоры, возникшей на почве личной неприязни к сожительнице и ее 81-летней матери, вооружился ножом, напал на потерпевших и причинил им ножевые ранения. От полученной травмы 81-летняя потерпевшая скончалась на месте», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что сожительнице удалось убежать и позвать на помощь соседей. Ей вовремя оказали медицинскую помощь, и женщина осталась жива. Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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