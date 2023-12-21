Владельцы сгоревшего пункта выдачи Ozon в Екатеринбурге выплатят компенсации

21 декабря 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Ozon выплатит компенсацию покупателям и продавцам за сгоревшие товары Фото: Илья Московец © URA.RU Представители маркетплейса рассказали URA.RU, что за поврежденные посылки будет выплачена комепенсация. Утром 21 декабря в Екатеринбурге загорелся пункт выдачи заказов Ozon, часть товаров пострадали из-за ЧП.



«Товары, которые не были повреждены, будут отправлены в другие пункты выдачи, о чем мы оповестим клиентов. За поврежденные товары Ozon выплатит компенсацию покупателям и продавцам», — сообщили в пресс-службе. Сейчас ПВЗ временно закрыт для клиентов, там проводится инвентаризация заказов. В МЧС по Свердловской области сообщили, что прибывшие на место подразделения локализовали возгорание в течение 6 минут. Причину пожара еще предстоит установить.

Представители маркетплейса рассказали URA.RU, что за поврежденные посылки будет выплачена комепенсация. Утром 21 декабря в Екатеринбурге загорелся пункт выдачи заказов Ozon, часть товаров пострадали из-за ЧП. «Товары, которые не были повреждены, будут отправлены в другие пункты выдачи, о чем мы оповестим клиентов. За поврежденные товары Ozon выплатит компенсацию покупателям и продавцам», — сообщили в пресс-службе. Сейчас ПВЗ временно закрыт для клиентов, там проводится инвентаризация заказов. В МЧС по Свердловской области сообщили, что прибывшие на место подразделения локализовали возгорание в течение 6 минут. Причину пожара еще предстоит установить.