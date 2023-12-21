Владельцы сгоревшего пункта выдачи Ozon в Екатеринбурге выплатят компенсации

Представители маркетплейса рассказали URA.RU, что за поврежденные посылки будет выплачена комепенсация. Утром 21 декабря в Екатеринбурге загорелся пункт выдачи заказов Ozon, часть товаров пострадали из-за ЧП.
«Товары, которые не были повреждены, будут отправлены в другие пункты выдачи, о чем мы оповестим клиентов. За поврежденные товары Ozon выплатит компенсацию покупателям и продавцам», — сообщили в пресс-службе. Сейчас ПВЗ временно закрыт для клиентов, там проводится инвентаризация заказов.
В МЧС по Свердловской области сообщили, что прибывшие на место подразделения локализовали возгорание в течение 6 минут. Причину пожара еще предстоит установить.
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