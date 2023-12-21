В Екатеринбурге насмерть сбили 78-летнюю женщину

Авария произошла на улице Белинского (архивное фото)
В Екатеринбурге на Белинского насмерть сбили 78-летнюю женщину. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«Пожилая женщина переходила дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП она скончалась до приезда скорой помощи», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. «Выясняются точные обстоятельства ДТП», — сказали URA.RU в ведомстве.
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