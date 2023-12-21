21 декабря 2023

В Екатеринбурге насмерть сбили 78-летнюю женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на улице Белинского (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Белинского насмерть сбили 78-летнюю женщину. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Пожилая женщина переходила дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП она скончалась до приезда скорой помощи», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. «Выясняются точные обстоятельства ДТП», — сказали URA.RU в ведомстве.

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В Екатеринбурге на Белинского насмерть сбили 78-летнюю женщину. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Пожилая женщина переходила дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП она скончалась до приезда скорой помощи», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. «Выясняются точные обстоятельства ДТП», — сказали URA.RU в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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