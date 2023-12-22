Младенца, найденного в сугробе, вернут родителям

Мальчика, родившегося в бане закрытого свердловского поселка Свободный, заберут домой родители. С таким заявлением к URA.RU обратился дед ребенка Владимир Ш. По его словам, мать якобы не пыталась его закопать в сугроб, как сообщали правоохранительные органы и СМИ.
«Я натуральный дед этого внука, который принимал роды. Невестка родила у меня в бане, но никто никого никуда не выкидывал. Я пришел кормить куриц, а она там просидела, переохладились. Я вызвал скорую, ее увезли в больницу, ребенка в реанимацию», — сказал Владимир.
По его словам, сейчас с малышом все нормально: он шевелится и хорошо кушает. Дедушка и бабушка дважды навещали малыша, привозили подгузники. Завтра его маму выписывают из клиники, и она поедет к ребенку. Потом мальчика заберут домой. По словам деда, внука планируют назвать Денисом.
«Мой сын про беременность невестки ничего не знал. Она не хотела ничего показывать и рассказывать, не знаю почему. Я сам в шоке был. Слава богу, сейчас все под контролем», — добавил мужчина.
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