Младенца, найденного в сугробе, вернут родителям

22 декабря 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Мальчик уже идет на поправку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мальчика, родившегося в бане закрытого свердловского поселка Свободный, заберут домой родители. С таким заявлением к URA.RU обратился дед ребенка Владимир Ш. По его словам, мать якобы не пыталась его закопать в сугроб, как сообщали правоохранительные органы и СМИ. «Я натуральный дед этого внука, который принимал роды. Невестка родила у меня в бане, но никто никого никуда не выкидывал. Я пришел кормить куриц, а она там просидела, переохладились. Я вызвал скорую, ее увезли в больницу, ребенка в реанимацию», — сказал Владимир. Новость по теме Свердловчанку, закопавшую новорожденного в сугроб, охраняет полиция По его словам, сейчас с малышом все нормально: он шевелится и хорошо кушает. Дедушка и бабушка дважды навещали малыша, привозили подгузники. Завтра его маму выписывают из клиники, и она поедет к ребенку. Потом мальчика заберут домой. По словам деда, внука планируют назвать Денисом. «Мой сын про беременность невестки ничего не знал. Она не хотела ничего показывать и рассказывать, не знаю почему. Я сам в шоке был. Слава богу, сейчас все под контролем», — добавил мужчина.

Мальчика, родившегося в бане закрытого свердловского поселка Свободный, заберут домой родители. С таким заявлением к URA.RU обратился дед ребенка Владимир Ш. По его словам, мать якобы не пыталась его закопать в сугроб, как сообщали правоохранительные органы и СМИ. «Я натуральный дед этого внука, который принимал роды. Невестка родила у меня в бане, но никто никого никуда не выкидывал. Я пришел кормить куриц, а она там просидела, переохладились. Я вызвал скорую, ее увезли в больницу, ребенка в реанимацию», — сказал Владимир. По его словам, сейчас с малышом все нормально: он шевелится и хорошо кушает. Дедушка и бабушка дважды навещали малыша, привозили подгузники. Завтра его маму выписывают из клиники, и она поедет к ребенку. Потом мальчика заберут домой. По словам деда, внука планируют назвать Денисом. «Мой сын про беременность невестки ничего не знал. Она не хотела ничего показывать и рассказывать, не знаю почему. Я сам в шоке был. Слава богу, сейчас все под контролем», — добавил мужчина.