В Екатеринбурге накрыли бордель, работающий под видом массажного клуба. Фото

22 декабря 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

В ходе проверки была задержана 21-летняя девушка Фото: Алексей Колчин © URA.RU В Екатеринбурге в районе Южного автовокзала закрыли бордель, где под вывеской мужского массажного клуба оказывали интимные услуги. Об этом рассказал общественник Дмитрий Чукреев. «Плохая новость для любителей провести вечер в массажном мужском клубе „Джуманджи“ на Цвиллинга, 6. Мужики, девчонки не прошли контрольную закупку, попались на оказании интимных услуг. Теперь заведение закрыто на клюшку», — написал Чукреев в своем telegram-канале. По его словам, для проверки в заведение был отправлен тайный покупатель. «Одна из девушек оказала интимные услуги клиенту (к счастью, парень был не женат, иначе бы не рисковали), после чего меченые купюры были изъяты, а на девицу с пониженной социальной ответственностью составили протокол», — рассказал общественник. Он отметил, что если получится собрать необходимые доказательства, то за организацию проституции предстоит отвечать владельцу борделя. «Даже если в этом году он вел себя хорошо, Дед Мороз таких ошибок никому не прощает», — заключил Чукреев. В УМВД России по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU рассказали, что в ходе проверки была задержана девушка 2002 года рождения. Ее привлекли к административной ответственности по ст. 6.11 КоАП — занятие проституцией. «В настоящее время сотрудники территориального ОВД проводят проверочные мероприятия, устанавливают собственника организации», — уточнили в пресс-службе полиции Екатеринбурга. Фото: Дмитрий Чукреев Фото: Дмитрий Чукреев Фото: Дмитрий Чукреев Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге в районе Южного автовокзала закрыли бордель, где под вывеской мужского массажного клуба оказывали интимные услуги. Об этом рассказал общественник Дмитрий Чукреев. «Плохая новость для любителей провести вечер в массажном мужском клубе „Джуманджи“ на Цвиллинга, 6. Мужики, девчонки не прошли контрольную закупку, попались на оказании интимных услуг. Теперь заведение закрыто на клюшку», — написал Чукреев в своем telegram-канале. По его словам, для проверки в заведение был отправлен тайный покупатель. «Одна из девушек оказала интимные услуги клиенту (к счастью, парень был не женат, иначе бы не рисковали), после чего меченые купюры были изъяты, а на девицу с пониженной социальной ответственностью составили протокол», — рассказал общественник. Он отметил, что если получится собрать необходимые доказательства, то за организацию проституции предстоит отвечать владельцу борделя. «Даже если в этом году он вел себя хорошо, Дед Мороз таких ошибок никому не прощает», — заключил Чукреев. В УМВД России по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU рассказали, что в ходе проверки была задержана девушка 2002 года рождения. Ее привлекли к административной ответственности по ст. 6.11 КоАП — занятие проституцией. «В настоящее время сотрудники территориального ОВД проводят проверочные мероприятия, устанавливают собственника организации», — уточнили в пресс-службе полиции Екатеринбурга.