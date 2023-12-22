В Екатеринбурге накрыли бордель, работающий под видом массажного клуба. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе проверки была задержана 21-летняя девушка Фото:

В Екатеринбурге в районе Южного автовокзала закрыли бордель, где под вывеской мужского массажного клуба оказывали интимные услуги. Об этом рассказал общественник Дмитрий Чукреев.

«Плохая новость для любителей провести вечер в массажном мужском клубе „Джуманджи“ на Цвиллинга, 6. Мужики, девчонки не прошли контрольную закупку, попались на оказании интимных услуг. Теперь заведение закрыто на клюшку», — написал Чукреев в своем telegram-канале.

По его словам, для проверки в заведение был отправлен тайный покупатель. «Одна из девушек оказала интимные услуги клиенту (к счастью, парень был не женат, иначе бы не рисковали), после чего меченые купюры были изъяты, а на девицу с пониженной социальной ответственностью составили протокол», — рассказал общественник.

Он отметил, что если получится собрать необходимые доказательства, то за организацию проституции предстоит отвечать владельцу борделя. «Даже если в этом году он вел себя хорошо, Дед Мороз таких ошибок никому не прощает», — заключил Чукреев.

В УМВД России по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU рассказали, что в ходе проверки была задержана девушка 2002 года рождения. Ее привлекли к административной ответственности по ст. 6.11 КоАП — занятие проституцией. «В настоящее время сотрудники территориального ОВД проводят проверочные мероприятия, устанавливают собственника организации», — уточнили в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

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В Екатеринбурге в районе Южного автовокзала закрыли бордель, где под вывеской мужского массажного клуба оказывали интимные услуги. Об этом рассказал общественник Дмитрий Чукреев. «Плохая новость для любителей провести вечер в массажном мужском клубе „Джуманджи“ на Цвиллинга, 6. Мужики, девчонки не прошли контрольную закупку, попались на оказании интимных услуг. Теперь заведение закрыто на клюшку», — написал Чукреев в своем telegram-канале. По его словам, для проверки в заведение был отправлен тайный покупатель. «Одна из девушек оказала интимные услуги клиенту (к счастью, парень был не женат, иначе бы не рисковали), после чего меченые купюры были изъяты, а на девицу с пониженной социальной ответственностью составили протокол», — рассказал общественник. Он отметил, что если получится собрать необходимые доказательства, то за организацию проституции предстоит отвечать владельцу борделя. «Даже если в этом году он вел себя хорошо, Дед Мороз таких ошибок никому не прощает», — заключил Чукреев. В УМВД России по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU рассказали, что в ходе проверки была задержана девушка 2002 года рождения. Ее привлекли к административной ответственности по ст. 6.11 КоАП — занятие проституцией. «В настоящее время сотрудники территориального ОВД проводят проверочные мероприятия, устанавливают собственника организации», — уточнили в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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