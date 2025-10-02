Свердловским медикам вдвое увеличили компенсацию за аренду жилья

Медикам в Свердловской области увеличили размер компенсации расходов на аренду жилья для медицинских работников региона до 20 тысяч рублей в месяц. Соответствующее решение принял губернатор Свердловской области Денис Паслер на заседании регионального правительства, о чем сообщил он сам в своих социальных сетях.
«Сегодня на заседании регионального правительства приняли решение увеличить вдвое размер компенсации за съемное жилье... Теперь же врачи всех специальностей в муниципалитетах, где фиксируется кадровый дефицит, будут получать 100-процентную компенсацию затрат на аренду — до 20 тысяч рублей», — написал Паслер в своем telegram-канале. По словам главы региона, мера направлена на привлечение и закрепление медицинских кадров в муниципалитетах, где сохраняется дефицит специалистов.
Ранее медицинским работникам предоставлялась компенсация в размере до 50% от арендной платы, но сумма выплаты не превышала 10 тысяч рублей в месяц. Как подчеркнул губернатор региона, в ряде городов этого было недостаточно для покрытия фактических расходов на аренду жилья.
Введенные изменения также расширяют перечень получателей поддержки. Теперь на компенсацию смогут претендовать не только врачи, но и фельдшеры, включая сотрудников скорой медицинской помощи, а также врачи-стажеры, которые трудоустроены во время обучения. Для последних предусмотрена выплата до 20 тысяч рублей ежемесячно, фельдшерам — до 10 тысяч рублей. В правительстве области подчеркивают, что этот шаг позволит привлечь новых специалистов и снизить нагрузку на действующий медицинский персонал. Власти рассчитывают, что увеличение и дифференциация размеров компенсаций, а также расширение круга получателей позволит не только привлечь молодых врачей и фельдшеров в муниципалитеты с наибольшей потребностью в кадрах, но и удержать опытных специалистов в системе здравоохранения региона.
