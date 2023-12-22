Происшествия В Киеве задержали чиновника Минобороны за хищение миллиардов 23 декабря 2023 в 01:15 Размер текста - 17 + Чиновник МО Украины похитил около 40 млн долларов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве задержали руководителя одного из Главных управлений Минобороны Украины. Его подозревают в хищении 1,5 млрд гривен (около 40 млн долларов США) при закупках артиллерийских снарядов для ВСУ. Об этом сообщили СБУ. «Глава одного из главных управлений Минобороны Украины задержан за попытку хищения 1,5 млрд гривен при закупке артиллерийских снарядов», — передают информацию СБУ в telegram-канале. Ему грозит до 15 лет ограничения свободы. Уточняется, что подозреваемый в конце 2022 года заключил контракт на приобретение снарядов и перевел компании деньги. Позже Агентство оборонных закупок Минобороны Украины заключило более выгодный контракт. Несмотря на это фигурант дела продлил действие предыдущего договора, который оказался на 30% было дороже. В Киеве задержали руководителя одного из Главных управлений Минобороны Украины. Его подозревают в хищении 1,5 млрд гривен (около 40 млн долларов США) при закупках артиллерийских снарядов для ВСУ. Об этом сообщили СБУ. «Глава одного из главных управлений Минобороны Украины задержан за попытку хищения 1,5 млрд гривен при закупке артиллерийских снарядов», — передают информацию СБУ в telegram-канале. Ему грозит до 15 лет ограничения свободы. Уточняется, что подозреваемый в конце 2022 года заключил контракт на приобретение снарядов и перевел компании деньги. Позже Агентство оборонных закупок Минобороны Украины заключило более выгодный контракт. Несмотря на это фигурант дела продлил действие предыдущего договора, который оказался на 30% было дороже. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям