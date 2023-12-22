В Екатеринбурге запустят импортозамещающую текстильную фабрику

В 2024 году в Академическом районе Екатеринбурга построят фабрику по производству театральной одежды и реставрации исторических текстильных полотен. Об этом сообщил департамент информационной политики региона.
«Объем инвестиций в запуск предприятия оценивается в сумму свыше четверти миллиарда рублей. Будет создано 50 рабочих мест», — сказал председатель группы компаний Bazhenov Group Станислав Баженов. Он уточнил, что выпуск продукции начнется в 2025 году.
Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин отметил, что импортозамещение — это стратегия развития предприятия. Он подчеркнул, что работа фабрики частично закроет потребности учреждений культуры России и ближнего зарубежья в крупноформатных изделиях для театров.
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