Экономика В Екатеринбурге запустят импортозамещающую текстильную фабрику 23 декабря 2023 в 15:01 Размер текста - 17 + Выпуск продукции на новой фабрике начнется в 2025 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2024 году в Академическом районе Екатеринбурга построят фабрику по производству театральной одежды и реставрации исторических текстильных полотен. Об этом сообщил департамент информационной политики региона. «Объем инвестиций в запуск предприятия оценивается в сумму свыше четверти миллиарда рублей. Будет создано 50 рабочих мест», — сказал председатель группы компаний Bazhenov Group Станислав Баженов. Он уточнил, что выпуск продукции начнется в 2025 году. Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин отметил, что импортозамещение — это стратегия развития предприятия. Он подчеркнул, что работа фабрики частично закроет потребности учреждений культуры России и ближнего зарубежья в крупноформатных изделиях для театров. В 2024 году в Академическом районе Екатеринбурга построят фабрику по производству театральной одежды и реставрации исторических текстильных полотен. Об этом сообщил департамент информационной политики региона. «Объем инвестиций в запуск предприятия оценивается в сумму свыше четверти миллиарда рублей. Будет создано 50 рабочих мест», — сказал председатель группы компаний Bazhenov Group Станислав Баженов. Он уточнил, что выпуск продукции начнется в 2025 году. Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин отметил, что импортозамещение — это стратегия развития предприятия. Он подчеркнул, что работа фабрики частично закроет потребности учреждений культуры России и ближнего зарубежья в крупноформатных изделиях для театров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям