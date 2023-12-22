22 декабря 2023

В Екатеринбурге запустят импортозамещающую текстильную фабрику

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Алексей Текслер посетил трикотажную фабрику «Ян». Челябинск, швея, ткань, одежда, швейная фабрика, шитье, производство, текстильное производство
Выпуск продукции на новой фабрике начнется в 2025 году Фото:

В 2024 году в Академическом районе Екатеринбурга построят фабрику по производству театральной одежды и реставрации исторических текстильных полотен. Об этом сообщил департамент информационной политики региона.

«Объем инвестиций в запуск предприятия оценивается в сумму свыше четверти миллиарда рублей. Будет создано 50 рабочих мест», — сказал председатель группы компаний Bazhenov Group Станислав Баженов. Он уточнил, что выпуск продукции начнется в 2025 году.

Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин отметил, что импортозамещение — это стратегия развития предприятия. Он подчеркнул, что работа фабрики частично закроет потребности учреждений культуры России и ближнего зарубежья в крупноформатных изделиях для театров.

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В 2024 году в Академическом районе Екатеринбурга построят фабрику по производству театральной одежды и реставрации исторических текстильных полотен. Об этом сообщил департамент информационной политики региона. «Объем инвестиций в запуск предприятия оценивается в сумму свыше четверти миллиарда рублей. Будет создано 50 рабочих мест», — сказал председатель группы компаний Bazhenov Group Станислав Баженов. Он уточнил, что выпуск продукции начнется в 2025 году. Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин отметил, что импортозамещение — это стратегия развития предприятия. Он подчеркнул, что работа фабрики частично закроет потребности учреждений культуры России и ближнего зарубежья в крупноформатных изделиях для театров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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