На политическую тусовку в Екатеринбурге нагрянули силовики

23 декабря 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

У участников мероприятия силовики переписали документы Фото: Илья Московец © URA.RU В екатеринбургский лофт «Соль», где проводилось мероприятие «Пространство Политика», нагрянули сотрудники уголовного розыска МВД России, вооруженные автоматами. На мероприятии они якобы искали объявленную в федеральный розыск Дарью Сергееву, рассказал URA.RU адвокат Георгий Краснов. «Сотрудники ЦПЭ по Свердловской области в сопровождении сотрудников в масках с оружием прибыли на итоговое годовое мероприятие проекта „Пространство политика“. Формальный повод — им поступило заявление о том, что якобы на мероприятии присутствует некая Сергеева Дарья, находящаяся в федеральном розыске за мошенничество. Устанавливали личность каждого присутствующего», — рассказал Георгий Краснов. Он уточнил, что силовики переписали документы всех участников мероприятия и ушли. Возможно речь идет о Дарье Сергеевой — учитель из Арамиля, в отношении которой Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о повторной дискредитации ВС РФ. Сысертский суд заочно поместил девушку под арест в сентябре 2023 года, однако она уже не находится в России. Первый раз за дискредитацию российской армии ее задержали летом. На мероприятии, куда пришли силовики, подводили итоги года, участники «обсуждали важнейшие события в мировой, федеральной и местной политике». Также должно было пройти голосование, на котором гости выбрали бы лучшую независимую инициативу года, событие, человека и новость. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В екатеринбургский лофт «Соль», где проводилось мероприятие «Пространство Политика», нагрянули сотрудники уголовного розыска МВД России, вооруженные автоматами. На мероприятии они якобы искали объявленную в федеральный розыск Дарью Сергееву, рассказал URA.RU адвокат Георгий Краснов. «Сотрудники ЦПЭ по Свердловской области в сопровождении сотрудников в масках с оружием прибыли на итоговое годовое мероприятие проекта „Пространство политика“. Формальный повод — им поступило заявление о том, что якобы на мероприятии присутствует некая Сергеева Дарья, находящаяся в федеральном розыске за мошенничество. Устанавливали личность каждого присутствующего», — рассказал Георгий Краснов. Он уточнил, что силовики переписали документы всех участников мероприятия и ушли. Возможно речь идет о Дарье Сергеевой — учитель из Арамиля, в отношении которой Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о повторной дискредитации ВС РФ. Сысертский суд заочно поместил девушку под арест в сентябре 2023 года, однако она уже не находится в России. Первый раз за дискредитацию российской армии ее задержали летом. На мероприятии, куда пришли силовики, подводили итоги года, участники «обсуждали важнейшие события в мировой, федеральной и местной политике». Также должно было пройти голосование, на котором гости выбрали бы лучшую независимую инициативу года, событие, человека и новость.