Пермяки не могут добраться до больницы из-за поломок катера на воздушной подушке

Жители Осинского округа вынуждены идти по опасному льду в больницу из-за поломок катера Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жители Осинского округа (Пермский край) пожаловались на поломки катера, из-за которых сельчане не могут добраться до больницы. Об этом пермяки сообщили в соцсетях.

«Следственный комитет начал проверку по жалобе жителей Осинского округа в соцсетях. Пермяки рассказали о том, что из-за регулярных поломок судна на воздушной подушке, жители девяти деревень, расположенных на другом берегу реки Камы, не могут добраться до Осы, где находится больница», — передает «Коммерсант-Пермь», ссылаясь на данные следователей.

По данным ведомства, катер является единственным транспортным средством для сельчан, благодаря которому они могут безопасно преодолеть путь через реку Кама. Из-за поломок судна жители Осинского округа вынуждены идти пешком по льду водоема.