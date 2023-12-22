22 декабря 2023

Пермяки не могут добраться до больницы из-за поломок катера на воздушной подушке

© Служба новостей «URA.RU»
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Обследование ледовой переправы Салехард -Лабытнанги и вездеходов на воздушных подушках. Салехард
Жители Осинского округа вынуждены идти по опасному льду в больницу из-за поломок катера Фото:

Жители Осинского округа (Пермский край) пожаловались на поломки катера, из-за которых сельчане не могут добраться до больницы. Об этом пермяки сообщили в соцсетях.

«Следственный комитет начал проверку по жалобе жителей Осинского округа в соцсетях. Пермяки рассказали о том, что из-за регулярных поломок судна на воздушной подушке, жители девяти деревень, расположенных на другом берегу реки Камы, не могут добраться до Осы, где находится больница», — передает «Коммерсант-Пермь», ссылаясь на данные следователей.

По данным ведомства, катер является единственным транспортным средством для сельчан, благодаря которому они могут безопасно преодолеть путь через реку Кама. Из-за поломок судна жители Осинского округа вынуждены идти пешком по льду водоема.

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Жители Осинского округа (Пермский край) пожаловались на поломки катера, из-за которых сельчане не могут добраться до больницы. Об этом пермяки сообщили в соцсетях. «Следственный комитет начал проверку по жалобе жителей Осинского округа в соцсетях. Пермяки рассказали о том, что из-за регулярных поломок судна на воздушной подушке, жители девяти деревень, расположенных на другом берегу реки Камы, не могут добраться до Осы, где находится больница», — передает «Коммерсант-Пермь», ссылаясь на данные следователей. По данным ведомства, катер является единственным транспортным средством для сельчан, благодаря которому они могут безопасно преодолеть путь через реку Кама. Из-за поломок судна жители Осинского округа вынуждены идти пешком по льду водоема.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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